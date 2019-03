Jiménez Losantos se queda sin voz el 8M y su sustituta dedica el programa "a los hombres"

"Permitid mandarle un saludo al jefe, a Federico Jiménez Losantos, porque está afónico", ha arrancado Laviada, que le ha dedicado el programa "a vosotros, a los hombres". Lo hace mientras miles de mujeres se han echado a la calle para reivindicar sus derechos y defender la igualdad de género en la sociedad.

"Este 8 de marzo nos lo ha dejado a nosotras y a nosotros", ha dicho Laviada, remarcando al género masculino porque, según ella, "son dos los hombres que forman parte de este programa". "Sin el trabajo que realizan ellos, junto con la presencia inigualable de Federico, sería imposible de realizar", sentenciaba Rosana Laviada.

La periodista ha defendido a los hombres en plena jornada del 8M: "A mí no me gustaría tener que enfrentarme a una sociedad que, por el mero hecho de ser hombre, me mire y me trate como sospechoso de hacer algo malo". Laviada ha cargado contra el manifiesto de la huelga porque no permite "ser libres e iguales".