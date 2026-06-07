Jesús Bastante anticipa "algún anuncio" en la visita de León XIV a Barcelona: "Se habla de la posible beatificación de Gaudí"

Los detalles El periodista señala que el 10 de junio se cumplen "100 años" de la muerte del arquitecto. "Va a rezar en su tumba", afirma.

El papa León XIV ha iniciado su visita a España, comenzando en Madrid, donde ha celebrado una misa en la Plaza de Cibeles ante más de un millón de fieles. En su mensaje, destacó la importancia de mantener la religiosidad viva como una escuela de fe, no solo como un legado del pasado. El 9 de junio viajará a Barcelona, donde se espera que realice un anuncio significativo coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Podría anunciar la beatificación del arquitecto, ya que hay un milagro próximo a ser aprobado. Su itinerario también incluye visitas a Gran Canaria y Tenerife.

El papa León XIV tiene cuatro ciudades a visitar en su estancia en España. Su Santidad ya está en Madrid, de donde partirá el 9 de junio rumbo a Barcelona. Rumbo a la segunda parada de un viaje que, además, le llevará a Gran Canaria y a Tenerife. En la Ciudad Condal ya tienen todo preparado y, como anticipa Jesús Bastante, bien podría hacer "algún anuncio".

Porque, como señala el periodista, el 10 de junio se cumplen "100 años de la muerte de Gaudí": "Va a estar rezando en su tumba".

"Después va a salir a la Torre del Nacimiento, a bendecir la Torre de Jesús y a hacer algún anuncio", insiste Bastante.

En ese sentido, apunta a dos vías. "Se habla de la posible beatificación de Gaudí. Además, hay un milagro a punto de ser aprobado. Posiblemente el papa nos dé una noticia en ese sentido".

De momento, León XIV está en la capital de España. Allí ha oficiado la misa con motivo del Corpus Christi en una Plaza de Cibeles en la que se han reunido más de un millón de fieles.

"He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima al país no sea solo un museo del pasado que visitar sino una escuela de la fe de la que beber también hoy. Una que nos enseña a arrodillarnos ante dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano", ha dicho el Santo Padre.

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