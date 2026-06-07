Ahora

EN DIRECTO

Sigue la visita del papa León XIV a España

El papa, en la Ciudad Condal

Jesús Bastante anticipa "algún anuncio" en la visita de León XIV a Barcelona: "Se habla de la posible beatificación de Gaudí"

Los detalles El periodista señala que el 10 de junio se cumplen "100 años" de la muerte del arquitecto. "Va a rezar en su tumba", afirma.

Jesús Bastante, sobre la visita del papa a Barcelona
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El papa León XIV tiene cuatro ciudades a visitar en su estancia en España. Su Santidad ya está en Madrid, de donde partirá el 9 de junio rumbo a Barcelona. Rumbo a la segunda parada de un viaje que, además, le llevará a Gran Canaria y a Tenerife. En la Ciudad Condal ya tienen todo preparado y, como anticipa Jesús Bastante, bien podría hacer "algún anuncio".

Porque, como señala el periodista, el 10 de junio se cumplen "100 años de la muerte de Gaudí": "Va a estar rezando en su tumba".

"Después va a salir a la Torre del Nacimiento, a bendecir la Torre de Jesús y a hacer algún anuncio", insiste Bastante.

En ese sentido, apunta a dos vías. "Se habla de la posible beatificación de Gaudí. Además, hay un milagro a punto de ser aprobado. Posiblemente el papa nos dé una noticia en ese sentido".

De momento, León XIV está en la capital de España. Allí ha oficiado la misa con motivo del Corpus Christi en una Plaza de Cibeles en la que se han reunido más de un millón de fieles.

"He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima al país no sea solo un museo del pasado que visitar sino una escuela de la fe de la que beber también hoy. Una que nos enseña a arrodillarnos ante dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano", ha dicho el Santo Padre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa León XIV llama a todos los católicos a "no huir" y "estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad"
  2. León XIV se reunirá este lunes con las víctimas de los abusos de la Iglesia
  3. "Posible estrategia ser abogado del hermano de P. S.": la anotación en los cuadernos de Leire Díez que apuntaría a Pedro Sánchez
  4. Trump habla, pero no pacta: el presidente de EEUU dice que colaborará con Irán para destruir su uranio si llegan a un acuerdo
  5. La profesora agredida en la protesta por la educación pública ya está en casa: "Sufrió una fractura del tabique nasal"
  6. Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las primeras elecciones en el Real Madrid en 20 años: "Esto es un referéndum"