Isabel Pantoja recurre su condena ante el Tribunal Constitucional

La defensa de la cantante Isabel Pantoja presentó este pasado martes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por el caso en el que está condenada por un delito de blanqueo de capitales a dos años de prisión y al pago de una multa de 1,1 millones de euros.

Así lo ha indicado el letrado de la tonadillera, quien ha indicado que en dicha demanda de amparo se hace referencia como argumentos a la tutela judicial efectiva, indefensión y vulneración de derechos. El tribunal deberá decidir sobre si lo admite o no a trámite.

La representación legal de Pantoja presentó el pasado mes de julio un incidente de nulidad parcial de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirmó la de la Audiencia de Málaga, en la que también fueron condenados el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz; la exmujer de éste, Maite Zaldívar, y otras cuatro personas.

Este incidente de nulidad aún no se ha resuelto, según ha señalado el abogado, quien han explicado que, no obstante, se ha decidido presentar el recurso de amparo, con independencia de lo que diga El Supremo sobre el incidente "para no dejar pasar el plazo correspondiente".