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Son inimputables

Investigan a varios menores por agredir sexualmente a una compañera de clase de 12 años en Burgos

Los detalles La víctima explicó que fue objeto de una agresión sexual grupal por parte de varios compañeros de clase. Los hechos se produjeron durante la celebración de una fiesta de cumpleaños fuera del colegio.

Imagen de archivo de un coche de Policía NacionalImagen de archivo de un coche de Policía NacionalAgencia EFE
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La Policía Nacional ha identificado a entre cinco y seis menores de 11 y 12 años, por lo tanto inimputables, por una agresión sexual a una niña de 12, compañera de clase, durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local privado. El atestado, con los datos de los presuntos autores, ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores.

Según información del 'Diario de Burgos', los hechos fueron denunciados en el mes de mayo ante la Policía Nacional por la familia de una niña de 12 años.

La víctima explicó que fue objeto de una agresión sexual grupal por parte de varios compañeros de clase. Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de mayo durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local privado y fuera del colegio en el que estudian tanto la víctima como los presuntos autores, que fueron expulsados del centro durante cinco días tras conocerse lo ocurrido.

Según la información, los menores han sido readmitidos aunque separados del resto de la clase junto con otros compañeros "para evitar su estigmatización".

La niña, aunque aún con secuelas tanto físicas como emocionales derivadas del ataque sufrido, ha reanudado también la actividad escolar.

El hecho de que los chicos -fueron entre cinco y seis varones y aunque había más compañeros, no todos participaron en los hechos- tengan menos de 14 años (sus edades están entre los 11 y los 12) hace que sean inimputables, por lo que la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarles y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores.

Al concurrir estas circunstancias, el siguiente paso será, como ocurre siempre en estos casos, la derivación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, que aún no se ha producido.

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