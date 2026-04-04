Investigan la muerte de un hombre en un incendio en una vivienda en Tudela por "indicios de criminalidad"

¿Qué ha pasado? A eso de las 21:38, el 112 recibió una llamada avisando de unas llamas en el interior de una casa unifamiliar. Al lugar se trasladaron la Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de unos 60 años en un incendio en una vivienda unifamiliar en Tudela de Duero, Valladolid. La Subdelegación del Gobierno informa que la causa del incendio no está clara y se barajan "indicios de criminalidad". Hace un mes, un coche apareció ardiendo en la puerta de la misma casa, por lo que no se descarta ninguna hipótesis. El aviso del incendio llegó al 112 a las 21:38, movilizando a la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Emergencias Sanitarias y Protección Civil. Emergencias confirmaron una víctima mortal en el interior de la vivienda.

La Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre de unos 60 años que murió en el incendio de una vivienda unifamiliar en Tudela de Duero, en Valladolid. Según informa Subdelegación del Gobierno, la causa no está clara y puede haber "indicios de criminalidad".

En ese sentido, señalan que hace un mes apareció un coche ardiendo en la puerta de esa misma casa, por lo que "no se descarta nada" al respecto de la causa de las llamas.

Fue a eso de las 21:38 cuando el 112 recibió una llamada avisando del incendio en una vivienda en Tudela de Duero, concretamente en la calle Veintinueve de Diciembre. Emergencias activó a la Policía Local, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron asistencia al lugar. Además, incorporaron también a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Los organismos de emergencias confirmaron posteriormente la localización de una persona muerta en el interior de la vivienda siniestrada.

El 112 ha explicado que el fallecido es un hombre de unos 60 años y que emergencias sanitarias envió al lugar dos ambulancias y personal del centro de salud de Tudela.

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