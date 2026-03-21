Investigan el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en Zarza de Granadilla

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Los detalles Según las primeras investigaciones, no se aprecian indicios de criminalidad ni de posible intervención de terceras personas en las muertes.

La Guardia Civil de Cáceres está investigando el descubrimiento de los cuerpos sin vida de dos hermanos en una vivienda de Zaraza de Granadilla. Aunque no se han encontrado indicios de criminalidad ni señales de intervención de terceros, las autoridades han iniciado una investigación para aclarar las circunstancias del suceso. El hallazgo tuvo lugar el miércoles 18 de marzo, momento en el cual se activó el protocolo judicial para el levantamiento de los cadáveres. Estos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde se les practicará la autopsia para determinar la causa de las muertes.

La Guardia Civil de Cáceres investiga el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en una vivienda de Zaraza de Granadilla, aunque en principio no se han apreciado indicios de criminalidad ni de posible intervención de terceras personas en las muertes.

Según han confirmado este sábado fuentes del instituto armado a la Agencia Efe, el hallazgo se produjo el pasado miércoles 18 de marzo, momento en el se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres, siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para la práctica de la autopsia.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

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