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Investigan el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en Zarza de Granadilla

Los detalles Según las primeras investigaciones, no se aprecian indicios de criminalidad ni de posible intervención de terceras personas en las muertes.

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Europa Press
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La Guardia Civil de Cáceres investiga el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en una vivienda de Zaraza de Granadilla, aunque en principio no se han apreciado indicios de criminalidad ni de posible intervención de terceras personas en las muertes.

Según han confirmado este sábado fuentes del instituto armado a la Agencia Efe, el hallazgo se produjo el pasado miércoles 18 de marzo, momento en el se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres, siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para la práctica de la autopsia.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

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