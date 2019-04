Inventan el 'Sentador de madres', un cinturon que denuncia la desigualdad de tareas en casa en Navidad

Asunción lleva un mes preparándose para estas fiestas: "Estoy aún así bastante agobiada porque siempre piensas que te van a faltar cosas", comenta Asunción, madre de familia. En navidades su casa se llena: Familia, celebraciones y obligaciones que no comparte. "Yo tardo menos si lo hago sola, eso sí, luego me dicen que no paro quieta, que me van a comprar ese cinturón de atar a las madres", señala.

Se refiere al cinturón que aparece en este vídeo. No se comercializa, pero con él una revista digital feminista denuncia la desigualdad de tareas presente también en estas fechas.

"Esto es todo cuestión de socialización, no es que estén genéricamente con el culo pegado en la silla, sino que sus madres no les pidieron implicación cuando eran pequeños o no han visto este reflejo", comenta Lidia, cofundadora revista digital 'Locas del coño'. Según un estudio reciente, 6 de cada 10 adultos sufrirán estrés esta navidad. Las mujeres, el doble que los hombres. Y entre los factores, está la desigualdad.

"Presentan síntomas de ansiedad, en está época la mujer sufre una sobrecarga de tareas de la demanda de los demás y el tiempo sigue siendo el mismos", comenta Marina Fernández Barragán, psicóloga colegio psicólogos de Madrid.

Por eso los expertos recomiendan no sólo dejarse ayudar. Porque, dicen, más importante que delegar tareas es dejar de tener que encargarse de toda la planificación.