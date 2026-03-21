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Permanece en la UCI

Ingresado en estado grave por tétanos un joven de 17 años cuya familia es antivacunas

Los detalles El joven, que según 'El País' no habría sido vacunado por el rechazo de sus familiares a las vacunas, habría contraído la enfermedad después de una caída que requirió su traslado al hospital.

Una persona recibiendo una vacuna.Una persona recibiendo una vacuna.Europa Press
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Un joven de 17 años se encuentra ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital catalán por tétanos, según ha avanzado el diario 'El País' y han confirmado fuentes del Departamento de Salut a Europa Press este sábado.

El joven, que según explica el citado medio no habría sido vacunado por el rechazo de su familia a las vacunas, habría contraído la enfermedad después de una caída que requirió su traslado al hospital, donde fue atendido de una fractura y varias heridas de las que se recuperaba en casa sin mayores problemas hasta que empezó a sufrir síntomas neurológicos característicos de esta enfermedad.

Según informa la Generalitat a través del Canal Salut, el tétanos es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se encuentra generalmente en la tierra, las deposiciones y la basura, aunque puede encontrarse en otros medios porque es transportada por la acción del viento.

Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, sudoración excesiva, taquicardia, hipertensión, babeo y defecación incontrolable.

La Generalitat informa de que el tétanos solo se puede prevenir mediante la vacunación, que se lleva a cabo con vacunas antitetánicas altamente eficaces que se administran en tres dosis a los dos, cuatro y once meses y, posteriormente, se administran dos dosis de recuerdo a los seis y once o doce años.

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