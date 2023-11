A la hora de hablar de hacer una ensaladilla rusa, la disparidad de criterios será total. Muchos dirán que la mejor enseladilla es la de su madre, pero el verdadero 'conflicto' llegará cuando preguntemos sobre los ingredientes.

Este plato básico admite de todo, tanto es así que hubo una temporada en la que estuvo de moda ponerle un huevo frito encima. Sin embargo, y aunque sepamos que es un batiburrillo de cosas, en cuanto un ingrediente nos suena raro, arrugamos el hocico.

Sin embargo, durante la elaboración de este reportaje hemos oído que se le echa de todo a este plato: lechuga, pimientos de todo tipo, pollo, atún, bonito, remolacha, cebolla cruda, gambas, gambas al ajillo, pulpo, rape o guisantes. La miscelánea es importante.

No, no todos los ingredientes pegan entre sí y, desde luego, a nadie se le ocurriría echarlo todo a la vez. Pero como en cocina no hay verdades absolutas, lo bueno de este plato es que cada uno puede hacerlo como quiera.