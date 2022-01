Un análisis toxicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia tras la muerte del fotógrafo José Luis Abad podría exculpar a Nacho Vidal del caso por homicidio imprudente: la cantidad de veneno de sapo bufo detectada en el cuerpo no permite determinar "la incidencia concreta" en el fatal desenlace.

El informe, al que ha accedido laSexta y que era una de las pruebas que faltaban en la instrucción del caso, señala que la cantidad de metilbufotenina (veneno de sapo bufo) hallada en el cadáver era de 0,09 miligramos por litro de sangre. Además, tanto en sangre como en orina se detectaron otras dos sustancias con efecto alcaloide: la cocaína y la benzoilecgonina.

El escrito apunta a que esta sustancia "se caracteriza por sus propiedades psicodélicas como alteración de la percepción auditiva, visual y temporal, distorsiones y experiencias emocionales así como deterioro de la memoria". Y señala que los efectos de esta sustancia inhalada se inician a los "60 segundos" y se prolongan durante "entre cinco y 20 minutos".

En las conclusiones, la médico forense señala que "existen escasas referencias bibliográficas relacionadas con concentraciones tóxicas y/o letales" de la metilbufotenina, por lo que "no permiten valorar la concentración obtenida de la misma". A pesar de ello hace referencia a un caso de una muerte relacionada con el consumo de esta sustancia en la que las "concentraciones halladas en sangre fueron de 1,20 miligramos por litro", superiores al caso de Abad.

En esta línea, al referirse a la "incidencia concreta" en la muerte del fotógrafo, apunta que "además" del veneno de sapo bufo, "también se ha determinado la presencia de cocaína y benzoilecgonina, sustancias tóxicas con efecto alcaloide" que "incrementan el riesgo cardiovascular de las mismas".

Abad fue advertido sobre el consumo de drogas

Tal y como ya informó laSexta, en el atestado de la Guardia Civil reveló que el fotógrafo José Luis Abad contactó con la prima de Nacho Vidal para someterse al ritual de sapo de bufo en la casa del actor porno en Enguera.

A pesar de que no cumplía con los 'requisitos' que los propios 'gurús' le impusieron -no tomar alcohol ni drogas- y que ambos tenían malas experiencias con la 'molécula de dios' decidieron realizar el ritual, en el que acabó falleciendo.

Las conversaciones muestran cómo ella le explicó al fotógrafo que no debe tomar "alcohol" ni "pastillas" desde "una semana antes" del ritual, además de que tiene que comer "muy sano": "Nada de alcohol, ni pastillas con diazepam y esas cosas. Tampoco tomaría carne roja".

Finalmente se acaban citando el 28 de julio y, un día antes, Abad informó a su contacto de que había consumido alcohol y cocaína, a pesar de que le había pedido que no lo hiciera durante una semana antes del ritual: "Toda la semana perfecto y ayer fui al concierto de La Casa Azul y me porté mal, ¿no creo que pase nada no?".

Esta vez, la respuesta de la prima del actor porno cambió sustancialmente y le restó importancia. "¿Solo alcohol? ¿O también coca? No pasa nada solo que el viaje es más fuerte". Él confesó que tomó "5 o 6 cervezas y 5 o 6 rayas". Ella zanjó la conversación restando de nuevo importancia al asunto: "Las cervezas no pasa nada, la coca espero que tampoco".