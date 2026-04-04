Con un influencer como reclamo: la Guardia Civil l disuelve en La Rioja una concentración de coches destinada a carreras ilegales

El contexto El operativo se ha saldado con la identificación de 120 personas y la tramitación de 25 expedientes sancionadores por diferentes infracciones.

La Guardia Civil disolvió en La Rioja una concentración de vehículos donde se planeaban carreras ilegales, con participantes de varias comunidades autónomas. El operativo resultó en la identificación de 120 personas y 25 sanciones por diversas infracciones, incluyendo graves violaciones de seguridad vial, porte de arma prohibida y conducción bajo el efecto de drogas. La intervención fue posible gracias a la vigilancia en internet, donde se detectó una convocatoria en redes sociales para convertir vías públicas en escenarios de competición clandestina. En Logroño y Navarrete, se realizaron maniobras peligrosas como derrapes y "drifting". La Guardia Civil sigue analizando material gráfico para identificar a más infractores.

LaGuardia Civil ha disuelto en La Rioja una concentración de vehículos en la que numerosos conductores pretendían realizar carreras ilegales, en un encuentro que reunió a participantes procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Navarra, Castilla y León, Cantabria, Madrid y la propia La Rioja.

El operativo se saldó con la identificación de 120 personas y la tramitación de 25 expedientes sancionadores por diferentes infracciones. Entre ellas, se incluyen infracciones graves en materia de seguridad vial, un expediente por porte de arma prohibida y dos expedientes por conducción con presencia de drogas en el organismo.

La actuación fue posible gracias a la vigilancia constante en internet por parte de especialistas de la Guardia Civil. Mediante este seguimiento, los agentes detectaron una convocatoria difundida a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería con el objetivo de reunir a aficionados al motor para realizar exhibiciones y competiciones clandestinas.

En dicha convocatoria se instaba a jóvenes aficionados al motor a participar en una "quedada" para convertir viales públicos en escenarios de competición clandestina, anunciando incluso la presencia de un influencer con el fin de dotar de mayor visibilidad a las denominadas "lanzadas", carreras de aceleración entre vehículos.

Quemando rueda

Las primeras gestiones permitieron situar el punto inicial de encuentro en el aparcamiento de un centro comercial de Logroño. Ante la previsión de desplazamientos a otras zonas, se estableció un dispositivo preventivo de vigilancia y control en varios polígonos industriales de la región.

Fruto de ello, los agentes observaron la llegada de un elevado número de vehículos al punto de encuentro, donde algunos participantes realizaron maniobras de exhibición como derrapes, aceleraciones bruscas y quemado de neumáticos, generando situaciones de riesgo tanto para los asistentes como para otros usuarios de la vía.

Parte de los participantes se desplazó posteriormente a otro polígono industrial en Navarrete, donde se detectaron carreras ilegales y maniobras de conducción peligrosa conocidas en el argot de los aficionados como "drifting" o "donuts", consideradas extremadamente peligrosas. En una de estas maniobras, los agentes detectaron a un ocupante sacando parte de su cuerpo fuera del habitáculo sin ningún tipo de sujeción, con el consiguiente riesgo de caída a la vía.

Actualmente, la Guardia Civil continúa analizando el material gráfico obtenido durante el operativo con el fin de identificar e investigar a aquellos conductores que pudieran haber cometido infracciones graves o delitos contra la seguridad vial.