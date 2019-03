Indignación en Casarrubuelos por los insultos de un grupo de profesores a alumnos

Los padres del colegio 'Tomé y Orgaz' están totalmente indignados, piden que se tomen medidas. En las conversaciones que aparecieron en sus casas se pueden leer frases como estas: "Ningún moro es bueno", "Esa mamá es una sinvergüenza", "Que se preocupen de sus cuernos y me dejen", "Esa es tonta" y "¿Cómo se llama el niño guarro que siempre está castigado".



Los padres de los niños se han manifestado e incluso han ido hasta el centro a pedir explicaciones. Además, han confirmado a un equipo de laSexta Noticias que los problemas vienen de lejos. 'Más Vale Tarde' ha captado la salida de los integrantes del grupo de WhatsApp y, simplemente, se escapan.



También ha captado a los inspectores de la Comunidad de Madrid, que tampoco dan explicaciones. "No tengo nada que opinar", dicen. Sin embargo, quien sí ha hablado es el alcalde, que además también es docente y, simplemente, no da crédito. "En mi cabeza no cabe, en mi práctica profesional he de asegurar que no he vivido una situación como esta nunca", declara.



La investigación para saber el futuro de estos profesores tardará 15 días, los padres no esperarán tanto.