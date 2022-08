El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en la isla ante las temperaturas de hasta 36º previstas este lunes en la isla, unas máximas que llegarán a los 38º C a partir de este martes. La alerta entra en vigor a partir de las 12.00 horas de este lunes, 1 de agosto, según ha informado la corporación en un comunicado. De acuerdo con las predicciones de la Aemet, este lunes Gran Canaria se encuentra en aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 º C en laderas de cumbres y medianías orientadas al sur, oeste y sudeste, aunque localmente se podrán superar los 37º C, y en costas del sureste y oeste se podría llegar a los 34º C. A partir del martes entra en vigor el aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 38 ºC en laderas de cumbres y medianías orientadas al sur, oeste y sudeste y en costas del sureste y oeste se podría llegar a los 34º C. (EFE)