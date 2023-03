La ausencia de un mando unificado y el uso de tecnología que "en el año 2000, cuando se adquirió, ya era antigua" y se ha quedado obsoleta son algunas de las claves que dificultan la extinción de incendios forestales en la Comunidad Valenciana. Así lo ha denunciado el catedrático de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universitat Politécnica de València (UPV) Manuel Esteve, que en declaraciones a EFE ha explicado que en el ámbito valenciano "no hay un sistema de mando y control unificado, no hay un sistema de comunicaciones competente y parece que los responsables políticos no tengan interés en tenerlo". "Entras en un Puesto de Mando Avanzado y está todo mezclado: no hay separación de secciones, no hay unidades funcionales, ni hay nada", ha denunciado Esteve, especialista en sistemas de gestión de emergencias, que ha asegurado que hizo llegar a Emergencias de la Generalitat varias propuestas para mejorar sus sistemas de gestión, en virtud de varios convenios firmados con la universidad, sin éxito. A su juicio, "no tienen ningún interés porque están en su zona de confort", por lo que ha definido la actitud de los responsables autonómicos de Emergencias como "inepta y autocomplaciente". (EFE)