Tres policías locales de Cassá de la Selva, en Girona, redujeron a un hombre de raza negra por negarse a hacer uso de la mascarilla en la calle y agredir, según el Ayuntamiento, a uno de los agentes.

En el vídeo, difundido por Espai Antirracista, se aprecia que tres agentes intentan reducir al hombre en la calle mientras este grita "no me pongo mascarilla porque no tengo".

La escena fue grabada por varios testigos, que llegaron a pedir a los policías que cesaran en su intervención y le pusieran una multa. "Mirad cómo actúan en Cassá de la Selva, esto es un abuso", se escucha en el vídeo.

Ante la polémica actuación, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que ha defendido la "proporcionalidad" de la actuación policial. "Los agentes actuaron con la proporcionalidad que les corresponde en el desarrollo de sus competencias".

Asimismo, desde el Consistorio han asegurado que los agentes "se dirigieron al ciudadano para que se pusiera la mascarilla" en cumplimiento de la nueva normativa, pero este "hizo caso comiso" y se le pidió la documentación "varias veces".

"Se procedió a su detención por desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad. En ningún momento los agentes golpearon al ciudadano y sólo hicieron uso de la fuerza mínima indispensable para hacer su detención", han sentenciado.