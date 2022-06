El sindicato USO ha convocado este martes nueve jornadas de huelga de tripulantes de cabina en la aerolínea EasyJet en España que coincidirán con el primer, tercer y último fin de semana del mes de julio, en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio que regula sus condiciones laborales.

En rueda de prensa, el responsable de USO en EasyJet Málaga, Miguel Galán, ha explicado que los trabajadores exigen las mismas condiciones salariales que sus compañeros de otros países europeos como Francia o Alemania, cuyos sueldos base (sin contar las horas de vuelo) están en torno a 850 euros más que los que se cobran en España, que rondan los 950 euros. La empresa y el sindicato se verán las caras hoy en una primera negociación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), un encuentro del que Galán espera que salga un acuerdo y que EasyJet acuda con "una posición razonable".

Por su parte, la aerolínea ha dejado clara su decepción por la convocatoria de huelga "en un momento tan crítico para la industria", especialmente porque, según dicen, ya han hecho un progreso "considerable" hacia un nuevo convenio colectivo. Por eso, la empresa espera que USO vuelva a las negociaciones para continuar manteniendo un diálogo "constructivo".

Los tripulantes que trabajan en España aspiran a un incremento salarial que rondaría el 40 % del salario base, que actualmente se sitúa en 950 euros, a los que hay que sumar las horas de vuelo, una cantidad, que según Galán, apenas llega para pagar el alquiler o la hipoteca en Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca.

Asimismo, el sindicato pide que el incremento del salario base no implique un recorte del importe de las horas de vuelo, así como que se incluya en el pago un plus de antigüedad, un aumento salarial del IPC durante la vigencia del convenio, o que se limiten las horas de vuelo para favorecer el descanso de la tripulación, entre otras cosas.

¿Cuándo es la huelga de EasyJet?

La huelga tendrá lugar en los aeropuertos de El Prat, Málaga y Palma de Mallorca en los días 1, 2, 3, 15, 16, 29, 30 y 31 de julio, ha precisado Galán, que no ha explicado cuántos vuelos se verán afectados y ha pedido disculpas a los pasajeros.

La empresa, por su parte, ha explicado que si finalmente se lleva a cabo la huelga, "es previsible que se produzcan algunas interrupciones" en los vuelos hacia y desde Málaga, Palma y Barcelona durante esos días. "A día de hoy easyJet planea operar su programa completo (de vuelos)", ha añadido la aerolínea, que ha asegurado a los clientes que harán "todo lo posible para minimizar cualquier interrupción".

¿Qué pasa si cancelan mi vuelo?

Los viajeros que sufran la cancelación de su vuelo tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos a los que puedan enfrentarse si su vuelo es cancelado. Así lo explican desde Facua-Consumidores en Acción citando el Reglamento Europeo 261/2004.

Este documento señala unas compensaciones de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros; de 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros; y de 600 euros para el resto de vuelos. De hecho, estas compensaciones se aplican también cuando el vuelo sufra un retraso superior a las tres horas con respecto a su llegada a destino, aunque no sea cancelado.

Sin embargo, la situación es diferente si los pasajeros reciben el aviso de las modificaciones con dos semanas de antelación o bien con una antelación de entre dos semanas y siete días si les ofrece un transporte alternativo que permita salir no más de dos horas antes de lo previsto y llegar con menos de cuatro horas de retraso al destino final. Tampoco tendría que pagar la compensación si informando de la cancelación con menos de siete días de antelación ofrece a los pasajeros otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso.

Al mismo tiempo cabe señalar que la empresa puede reducir la cantidad a pagar en un 50% si ofrece un transporte alternativo con una diferencia en la hora de llegada no superior a dos horas en el caso de vuelos de 1.500 km o menos; no superior a tres horas, para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 km; y no superior a cuatro horas para los demás vuelos.

¿Cómo pedir el reembolso de vuelos y gastos a EasyJet?

Una vez consultados tus derechos conforme a las anteriores anotaciones, para pedir el reembolso debes acudir a la página web de EasyJet a través de este enlace. Una vez allí, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Escoger el motivo de tu reclamación.

2. En el caso de vuelos cancelados, puedes completar también la reclamación de gastos.

3. Para ello solo tienes que completar íntegramente el formulario de este enlace en el que aparecen para completar estos campos: los detalles del vuelo, datos del viajero, datos de pago, pasajeros y gastos.