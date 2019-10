PISCIS

SALUD:

Puedes sufrir un pequeño accidente casero al manipular un aparato o realizar una pequeña reparación.

DINERO:

Tu economía no está para caprichos, pero prefieres no pensarlo y sigues gastando en cosas que no merecen la pena.

AMOR:

Tu pareja te demostrará cariño, pero tu optarás por una postura más fría y reprocharás asuntos pasados que ya deberían estar olvidados.

ACUARIO

SALUD:

Sufrirás jaquecas y molestias oculares. Protégete del sol adecuadamente y no abuses de la vida nocturna.

DINERO:

Es posible que recuperes algo que ya dabas por perdido. Evita las discusiones por cuestiones económicas.

AMOR:

Una persona a la que quieres mucho te va a traicionar. Procura no dejarte llevar por los nervios y asume la situación.

CAPRICORNIO

SALUD:

El estómago te va a dar un aviso y es posible que después de las comidas sufras ardor o gases. Evita excederte en la mesa.

DINERO:

Un amigo muy querido te regalará algo que te hace mucha ilusión. Si tienes entre manos un negocio importante, todo va a salir bien.

AMOR:

Tu pareja te nota algo distante. Procura no dar tantas vueltas a las cosas y disfrutar más de tu amor..

SAGITARIO

SALUD:

Aprovecha este excelente momento para poner tu vida en orden, mejorar la alimentación y tener más descanso..

DINERO:

Intenta ser una persona diplomática a la hora de hablar con tus jefes, sobre todo si quieres conseguir un ascenso o un aumento.

AMOR:

Si no tienes pareja estable, los astros te favorecen y te ayudan a encontrar a tu media naranja. Si la tienes, ten cuidado con los celos.

ESCORPIO

SALUD:

Tu espalda puede resentirse debido a un golpe o caída. Ve con cuidado, sobre todo si practicas algún deporte.

DINERO:

Tus amigos te van a apoyar ante cualquier dificultad, aunque, de momento, no vas a necesitar recurrir a ellos.

AMOR:

No escondas tus sentimientos ni finjas frialdad, ya que esta actitud se volverá contra ti, demuestra lo que sientes y todo cambiará..

LIBRA

SALUD:

Debes ser prudente en la mesa y no pasarte con los alimentos grasientos o picantes. Opta por una dieta más sana y equilibrada.

DINERO:

Habla con la gente que te rodea y aclara tu situación económica. Si necesitas un aval o un crédito, recurre a un amigo. Él te ayudará.

AMOR:

Tienes mucha suerte en el amor y con tú familia y sentimentalmente muy bien. Olvídate de las aventuras.

VIRGO

SALUD:

Te obsesionan y afectan las penas y desgracias ajenas, por lo que tiendes a deprimirte. Procura ser más optimista.

DINERO:

Atraviesas un momento delicado en el que vas a tener que apretarte el cinturón. Si sabes administrarte, lo superarás.

AMOR:

Atraes a gente muy joven que puede complicarte la vida. No caigas en la dinámica de las mentiras o te meterás en un buen lío.

LEO

SALUD:

Es posible que sufras una infección en las vías urinarias. Acude al médico ante cualquier molestia y evita coger frío.

DINERO:

Si tienes entre manos algún asunto relacionado con tus estudios, todo va a salir de maravilla. Te llega un cambio en el trabajo.

AMOR:

Atraviesas momentos un tanto extraños en los que no sabes muy bien lo que quieres. No pagues tus enfados con nadie.

CÁNCER

SALUD:

Si sales de viaje, ten mucho cuidado con los hábitos que adoptas en cuanto a la comida. Es muy posible que sufras un cólico.

DINERO:

Si has pensado hacer una inversión, todo puede salir bien si te dejas llevar por tu intuición. Olvídate de los negocios familiares.

AMOR:

Tu relación vive un momento muy bueno, tu pareja te demuestra diariamente que te quiere y eso te llena de felicidad. Disfrútalo.

GÉMINIS

SALUD:

Te dolerán las articulaciones, debido, posiblemente, a un enfriamiento. Tu salud es buena, pero tienes que vigilar tu alimentación.

DINERO:

Atravesarás una crisis porque no te dan algo que te habían prometido. Trata de administrarte y no gastes dinero en caprichos.

AMOR:

Es la época ideal para enamorarse como un adolescente y perder los papeles. Disfruta del momento, pero sensatamente.

TAURO

SALUD:

Si vas al campo, no olvides llevarte algo que te proteja de las picaduras, ya que los mosquitos se sentirán atraídos por ti.

DINERO:

Tendrás que llevar a cabo una inversión en casa por una reforma o reparación. Aunque pases algún apuro, luego te alegrarás.

AMOR:

Las relaciones con tu pareja, familia y amigos marchan bien. Eso sí, has de mostrar más ternura, te lo agradecerán.

ARIES

SALUD:

Si estás pendiente de unos análisis u otro tipo de prueba, tranquilízate, porque todo está bien.

DINERO:

Buen momento para llevar a cabo inversiones, pues el dinero seguirá llegando a tus manos con relativa facilidad.

AMOR: Sabes que hay una persona que quiere camelarte, si no te gusta, no le sigas el rollo, ya que puedes buscarte un problema.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61