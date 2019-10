PISCIS

SALUD:

Los nervios, una preocupación o disgusto harán que tengas alguna reacción cutánea, como una urticaria o una calentura en los labios.

DINERO:

Un gasto imprevisto en casa descompensará tus presupuestos, pero si actúas con inteligencia no te causará grandes trastornos.

AMOR:

Con tu pareja hay entendimiento, cariño y pasión. Aprovecha este excelente momento para planear un viaje y disfrutar de él.

ACUARIO

SALUD:

El aire acondicionado puede provocarte un pequeño problema en las vías respiratorias o los oídos. Evita los cambios de temperatura.

DINERO:

Excelente momento para salir de tu rutina económica y permitirte algún capricho. Invitarás a un viaje a una persona especial.

AMOR:

Lucharás por mantener tu relación actual, aunque es posible que en algún momento pienses que no has elegido el camino acertado.

CAPRICORNIO

SALUD:

El calor y el cansancio harán que te sientas débil y con el ánimo por los suelos. Procura beber más agua y zumos de frutas naturales.

DINERO:

Ha llegado el momento de tomar una decisión importante sobre tus estudios o tu trabajo. Si haces lo que te dicta tu corazón.

AMOR:

Una persona cercana a tu círculo de amistades se pondrá muy pesada declarándote su amor. No hieras sus sentimientos.

SAGITARIO

SALUD:

Puedes resentirte de un dolor de cervicales o un pequeño tirón. Evita realizar esfuerzos innecesarios y controla tu alimentación.

DINERO:

Por un despiste puedes perder algo de valor, lo que te ocasionará un gran disgusto. Si te deben algo, ten paciencia.

AMOR:

Habrá una pequeña discusión con tu pareja, por los celos, pero todo terminará felizmente bien para ambos.

ESCORPIO

SALUD:

Tu aparato digestivo va a darte problemas. No digieres bien y notarás mal sabor de boca, mal aliento y ardores. Evita el alcohol.

DINERO:

Si estás pendiente de un trabajo nuevo, todo se retrasará un poco, pero el resultado será positivo para ti.

AMOR:

Ten mucho cuidado con la gente más joven que tú, ya que habrá alguien que buscará una aventura contigo.

LIBRA

SALUD:

Dedica parte de tu tiempo libre a tus cuidados personales. No dejes de hacer un poco de ejercicio si no quieres engordar este verano.

DINERO:

Te ofrecerán un nuevo trabajo o colaboración que puede mejorar notablemente tu economía. En los juegos de azar no habrá suerte.

AMOR:

Armonía, diálogo y vida íntima muy satisfactoria. Tu familia te mostrará su cariño y hará que te sientas más feliz.

VIRGO

SALUD:

Riesgo de cólicos o cortes de digestión debidos a tu imprudencia con la comida. No utilices el verano para dejar de cuidarte.

DINERO:

Recibirás un pequeño regalo que te hará mucha ilusión. No compres cosas que luego no vas a utilizar si no quieres pasar apuros.

AMOR:

Tu familia y tu pareja te muestran su apoyo y su cariño, lo que provoca que en tu hogar haya armonía y felicidad.

LEO

SALUD:

Sufrirás una pequeña afonía o ataques de tos por abusar de las bebidas frías y del aire acondicionado. Evita los cambios de temperatura.

DINERO:

Tu familia va a provocar que gastes más dinero del previsto, incluso es posible que tengas que tocar parte de tus ahorros.

AMOR:

Buen momento para encontrar a una persona maravillosa que te hará olvidar los malos rollos. Buen momento para seducir y conquistar.

CÁNCER

SALUD:

Tendrás problemas para dormir y descansar, lo que repercutirá en tu estado de ánimo. Procura relajarte antes de irte a la cama.

DINERO:

Déjate llevar por tu intuición y no te sientas en la obligación de invertir en algo que te aconseje un amigo o familiar.

AMOR:

Tendrás un problema de convivencia debido a una postura tuya demasiado egoísta. Intenta amoldarte un poquito a los demás.

GÉMINIS

SALUD:

Cuida tu higiene y evita caminar sin el calzado apropiado en piscinas y vestuarios, corres el riesgo de coger una pequeña infección.

DINERO:

Si eres constante en tu trabajo vas a conseguir mejorar tu situación y tu economía. No te metas en negocios que no conozcas.

AMOR:

Etapa de tranquilidad y armonía en todo lo relacionado con la vida sentimental. Si tratas de buscar un cambio, hazlo en otro momento.

TAURO

SALUD:

Es muy posible que sufras problemas digestivos o ardores en el estómago debidos a tu desorden alimenticio.

DINERO:

En el trabajo tiendes a perder el control y discutes con todo el mundo por cosas que no son demasiado importantes.

AMOR:

Tienes que esforzarte y ofrecer a tu pareja sensaciones nuevas si no quieres empezar a aburrirte. Procura disfrutar más del sexo.

ARIES

SALUD:

Presta atención a tus pies, sobre todo si ya tienes algún problema, como durezas o juanetes. Mucho ojo si caminar sin zapatillas.

DINERO:

Tu economía va a mejorar notablemente, lo que te aportará estabilidad y bienestar, ya que desaparecerán muchas preocupaciones.

AMOR:

Si tu corazón está solo, no pararás de ligar. Si ya tienes pareja, vivirás con ella momentos muy especiales y románticos.

