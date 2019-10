PISCIS

SALUD:

Controla tu alimentación y no te pases con lo que sabes de sobra que no te conviene, eso mejorará tu estado de salud.

DINERO:

No te metas en discusiones de compañeros ni generes polémica en el trabajo. Cumple con tu deber y huye de los problemas, te irá mejor.

AMOR:

Tu familia y tu pareja te apoyan y te demuestran que te quieren. A veces, exiges demasiado y no correspondes como debieras.

ACUARIO

SALUD:

No haces más que observarte pensando que tienes algo malo. Bebe más agua y no tomes excitantes ni grasas.

DINERO:

Mejorará tu economía, pero no debes pasarte con los gastos innecesarios y los caprichos. Las flores blancas te darán suerte.

AMOR:

Tendrás estabilidad y sentirás el cariño que te tienen. El amor es muy importante para ti, vívelo como te mereces.

CAPRICORNIO

SALUD:

La falta de ejercicio en tu vida hace que te sientas torpe. Ha llegado el momento de abandonar la vida sedentaria.

DINERO:

Te asustan los exámenes y las entrevistas. Debes tener más seguridad, piensa que vales mucho más de lo que piensas.

AMOR:

No te dejes seducir por alguien que trabaja contigo y que no te interesa. Tener algún lío por conseguir un beneficio no te saldrá bien.

SAGITARIO

SALUD:

Eres una persona un tanto hipocondríaca y no tienes motivos, porque gozas de buena salud. Prueba a relajarte.

DINERO:

No te fíes de lo que te cuenten compañeros de los que dependa tu trabajo. Si tienes un proyecto entre manos, prepárate con tranquilidad.

AMOR:

No esperes que siempre sean los demás los que tienen que ceder. Ten un detalle con tu pareja y no discutas con tu familia.

ESCORPIO

SALUD:

Estás pasando por unos momentos en los que todo te agobia. Tomarás precauciones al tener un síntoma similar al de hace tiempo.

DINERO:

La idea de invertir puede salir bien si no tienes que arriesgar todos tus ahorros. No te fíes de los negocios aparentemente fáciles.

AMOR:

Tienes ganas de amar y de volver a sentir cariño, pero, por ahora, esto no será posible, ya que eres tu quien se cierra a todo lo nuevo.

LIBRA

SALUD:

Los nervios te están pasando factura. Quizá sientas malestar en el estómago y otros problemas digestivos. Mejora tu alimentación.

DINERO:

Buen momento para firmar contratos, organizar empresas o negocios y pensar en un cambio de casa.

AMOR:

Aclara tus dudas y no dejes que el pasado te estropee una bonita historia que está naciendo. Aprovecha ahora que puedes.

VIRGO

SALUD:

Si te notas las piernas o las manos un poco hinchadas, puede deberse a la mala circulación. Haz ejercicio y evita vestir ropa ajustada.

DINERO:

No seas conformista. Si tienes ocasión, aprovéchala para provocar un cambio que sería una mejora. De ti depende poder progresar.

AMOR:

Vives un momento de apatía en el amor y no logras que tu pareja se comunique. Te muestras exigente y distante. Cambia.

LEO

SALUD:

Te sientes estupendamente, estás fuerte y muy optimista. Aprovecha este excelente momento para practicar algún deporte.

DINERO:

El momento no es el adecuado para enfrentarte a superiores o jefes. Si actúas con cautela, conseguirás una mejora en tu trabajo.

AMOR:

Atraes a gente muy atractiva y aunque intentes resistirte, es muy posible que te dejes llevar hacia una emocionante aventura. ¡Cuidado!

CÁNCER

SALUD:

Vigila y cuida tu boca y si tienes alguna molestia o te sangran las encías, acude a un dentista. Extrema la higiene.

DINERO:

Surgirá el proyecto de un viaje que te hace mucha ilusión. Se te avecina una gasto inesperado.

AMOR:

Deja la tristeza y la apatía fuera de tu vida y vive plenamente los momentos de romanticismo y amor que te llegan.

GÉMINIS

SALUD:

Puede que te lleves un pequeño susto que quede tan sólo en un aviso para evitar los excesos. Ojo con conducir alocadamente.

DINERO:

Gastas a lo loco, pero debes tener en cuenta un compromiso al que tienes que enfrentarte.

AMOR:

No te sientes bien con nada de lo que te rodea últimamente, recapacita y disfruta de lo que tienes.

TAURO

SALUD:

Corres el riesgo de coger un molesto catarro que te fastidie el fin de semana. No abuses del aire acondicionado ni de las bebidas frías.

DINERO:

Tienes que ser consciente de tus posibilidades. No hagas cuentas con lo que no tienes y cíñete a tus ingresos. Suerte con el número 5.

AMOR:

Los consejos de un familiar te ayudarán a conquistar a la persona deseada. No escondas tus sentimientos y habla con claridad.

ARIES

SALUD:

Atrás quedan los problemas que tanto te han agobiado. Ten ánimo, fuerzas y ganas de vivir, salir y viajar ya que te animará.

DINERO:

Buen momento para mejorar tus condiciones laborales. No dejes escapar una interesante oferta que vas a recibir en breve.

AMOR:

Sin darte cuenta puedes ser tu quien tenga la culpa, por tu falta de cariño, que tu pareja desconfíe o no tengáis una vida sexual intensa.

