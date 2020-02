PISCIS

SALUD: Los riñones te molestarán, quizá estén reteniendo líquidos. Pero no tomes lo primero que se te ocurra, consulta a tu médico.

DINERO: La gente de tu sexo te ayudará mucho, ya que confía en ti. La suerte se pondrá de tu parte en los exámenes y entrevistas de trabajo.

AMOR: Los amigos te demuestran su apoyo y con ellos puedes contar mejor que con tu familia. La vida en pareja parece algo distante.

ACUARIO

SALUD: Revisa tu corazón y evita llevarte disgustos innecesarios. No te enfades por cosas sin importancia ni des valor a lo que no lo tiene.

DINERO: Vas a ayudar a algún compañero de trabajo y te van a cargar con responsabilidades. Si estudias, recupera el ritmo de trabajo diario.

AMOR: La persona que a ti te interesa puede hacer que lo pases mal, ten mucho cuidado. No confundas sentimientos de amistad con amor.

CAPRICORNIO

SALUD: Tus huesos están más bien débiles y corres el riesgo de sufrir lesiones. Las mujeres deben hacerse una revisión ginecológica.

DINERO: Una persona más joven que tú puede hacerte una propuesta que te ayude a ganar dinero con facilidad. Huye de los negocios turbios.

AMOR: Las reuniones de amigos y los momentos de diversión que puedas tener, aprovéchalos. Tu pareja tendrá un conmovedor detalle contigo.

SAGITARIO

SALUD: Podrías tener carraspera, afonía y picor de garganta. Los cambios de temperatura te afectan las partes más débiles.

DINERO: Suerte para ganar liquidez de una manera fácil. Si quieres vender algo, el momento es fenomenal para hacerlo.

AMOR: Tu pareja te dará una sorpresa. Puedes conseguir lo que quieras con cariño y buenas palabras. ¡Surgirá un viaje corto muy agradable!

ESCORPIO

SALUD: Vives un momento lleno de energía y fuerza. Te sentirás alegre y optimista. Aprovecha esta buena racha.

DINERO: La idea de negocios, ventas o inversiones podría ser buena. No quieras ayudar a la familia en temas que no te incumben.

AMOR: No te enfades tanto con tu pareja, ya que no tiene la culpa de lo que te ocurre. Percibes que tu familia no te trata bien, procura aclararlo.

LIBRA

SALUD: Conjuntivitis, picores e irritación en los ojos te pueden causar molestias estos días. No te precipites en hacerte ninguna operación.

DINERO: Tu vida laboral puede atravesar un momento un poco difícil, pero pronto encontrarás una solución. Parece que tu intuición funciona.

AMOR: Proyectos con tu amor que, en un principio, costarán mucho pero que luego los verás cumplidos. Evita la agresividad y ser déspota.

VIRGO

SALUD: Los gases y los jugos gástricos te pueden ocasionar algún dolor, por los síntomas, te preocuparás, pero no tendrá importancia.

DINERO: Cualquier oferta de cambio será positiva, así que deja de esperar a que pase el tiempo para comprar una vivienda.

AMOR: Proyectos y vivencias llenos de ilusión que vas a compartir con la persona amada. No hables de tu vida íntima con tus amigos.

LEO

SALUD: Podrías sufrir taquicardia originada por el estrés. Visitarás a un enfermo en un centro médico o una residencia. Cuídate de no constiparte.

DINERO: Los negocios van un poco lentos y en el trabajo, todo es aburrido. No debes pensar en cambiar hacia algo que no es seguro.

AMOR: Cupido llama a tu corazón y sentirás la pasión invadiendo tu vida. Pero recuerda que la felicidad depende de tu elección.

CÁNCER

SALUD: Vigila cualquier pequeño dolor que tengas en la garganta porque debes revisar tu laringe y tus cuerdas vocales. Olvídate del tabaco.

DINERO: Puedes tener la oferta de un cambio o traslado que será beneficioso. No te metas en sociedades con gente que no conozcas bien.

AMOR: Tu pareja a veces te saca de quicio, y encima, tienes poca paciencia. Aprovecha cualquier pretexto para demostrar la pasión interior.

GÉMINIS

SALUD: Puede que sufras algún tipo de irritación en los ojos. Si llevas gafas, piensa en hacerte una revisión. No te obsesiones con la salud.

DINERO: La gente joven de tu mismo sexo te puede ayudar. Debes agradecer una invitación de amigos. Recibirás un regalo.

AMOR: La vida en pareja puede resultar un poco monótona porque pones poco de tu parte. No busques vivir un aventura fácil.

TAURO

SALUD: Si tienes un dolor intestinal, la causa quizá se halle en los gases o en las digestiones pesadas. Si sales de viaje, prepara medicamentos.

DINERO: La llegada de una ayuda económica te puede sacar de un apuro y tranquilizarte. El número 6, te dará mucha suerte en el azar.

AMOR: La gente que te rodea trata de darte mucho cariño, pero tú no valoras el amor que te tienen. Buen momento para iniciar un romance.

ARIES

SALUD: Estás sensible y cualquier desgracia te conmueve. No te obsesiones con ese pequeño dolor, que de antemano, sabes que no es nada.

DINERO: No puedes hacer frente a un compromiso de un pago que te agobia. Necesitarás la ayuda de un amigo para solucionar este problema.

AMOR: Relaciones un poco frías y escasa iniciativa en la vida íntima. No esperes que sea la otra persona quien cambie y busca opciones.