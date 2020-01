PISCIS

SALUD: Ese dolor muscular que arrastras podrías aliviarse con un masaje o una loción que te recomiende el médico. Cuida lo que comes.

DINERO: Si hay alguna bronca en el trabajo trata de poner paz y huye de los conflictos. Por una nueva idea podrías pensar en poner un negocio.

AMOR: Buen momento para encontrar el verdadero amor, si te encuentras sin pareja. Si la tienes vivirás momentos de gran pasión.

ACUARIO

SALUD: Debes beber más agua porque tus riñones lo necesitan. Si has tenido algún problema de cólicos por alguna piedra, ahora te resentirás.

DINERO: Estás en un buen momento, tu ánimo está por las nubes y te ayudan a tomarte con optimismo tu trabajo, en el que mejoras día a día.

AMOR: Tus dudas y celos terminarán porque te demostrarán la verdad. La familia política ha tenido mucha culpa en muchos de tus problemas.

CAPRICORNIO

SALUD: No comas nada que pueda afectar al hígado para no tener un cólico. Si te duelen las articulaciones, hazte pruebas de reúma.

DINERO: Gastar tus ahorros sólo es recomendable si lo haces por una buena inversión. Déjate llevar por tu intuición, y tu fin de mes mejorará.

AMOR: Las cosas van lentas pero bien y vivirás emociones que nunca habías imaginado. Tranquilidad en el amor y apoyo por parte de tu pareja.

SAGITARIO

SALUD: Una caída en tu casa te puede resultar peligrosa. Te falta un poco de fuerza en los brazos y las manos. Si tienes enfermo, mejorarás.

DINERO: La rotura de un electrodoméstico te hará gastar un dinero que no esperabas. El número 3 y vestir con ropa azul te dará mucha suerte.

AMOR: Te gusta la juerga pero, si no eres libre, contrólate, porque por la pasión te vas a meter en un lío. Si te comen los celos, sufrirás.

ESCORPIO

SALUD: Un catarro te afectará los oídos. Procura que no te entre agua en ellos cuando te duches o te bañes. Te molestarán las cervicales.

DINERO: Por tu tesón y gran voluntad las cosas empezarán a ir mejor. Los números pares bajos te darán suerte en los juegos de azar.

AMOR: Si tienes pareja, no coquetees con otras personas, ya que esto te traerá problemas. Si no la tienes, conocerás a alguien interesante.

LIBRA

SALUD: Acompañarás a un familiar a una clínica. Tu organismo se siente algo cansado y deprimido. Cuida tu alimentación y descansa más.

DINERO: Pequeña crisis en los negocios. No eches la culpa a nadie de los líos que montas para pagar.

AMOR: Estás un poco negativa para el amor y no te centras. Tienes que poner de tu parte e intentar recuperar la pasión.

VIRGO

SALUD: Si tienes que hacer un largo viaje, no olvides tus vacunas y llévate las medicinas más habituales. El alcohol cada día te sienta peor.

DINERO: Pueden dejarte un dinero a deber, lo que hará que vayas de cabeza. Tienes un montón de cosas por pagar, pero se soluciona.

AMOR: Alguien que tratas con respeto se está enamorando de ti y se te va a declarar. Las relaciones de mucho tiempo entrarán en crisis.

LEO

SALUD: A veces puedes tener sensación de mareo, tal vez provocado por las cervicales. No hagas dietas sin control médico.

DINERO: No sabes cómo hacer para que te valoren y quizá has pensado dejar tu trabajo; pero por tu amor propio no puedes hacerlo. Reflexiona.

AMOR: Puede que conozcas a algún extranjero que descoloque tu corazón. Te va a ocurrir algo maravilloso y emocionante.

CÁNCER

SALUD: Tu aparato digestivo necesita un poco más de atención. Cuida tu alimentación y no cometas excesos en la mesa. Te dolerá una mano.

DINERO: No te vengas abajo por ser víctima de alguna injusticia laboral. Para ti, superar problemas es un reto. Estudiar se te dará muy bien.

AMOR: Tu corazón se enamora con facilidad y ahora estás en una racha peligrosa: con una palabra o un mimo te seducirán y dominarán.

GÉMINIS

SALUD: Consulta a un oftalmólogo si al despertarte te notas un parpadeo nervioso. Si sales al campo, lleva el calzado adecuado.

DINERO: La gente colabora contigo y puede ayudarte en el trabajo. Te verás recompensada con un ascenso o una mejora económica muy buena.

AMOR: Si lo que hace tiempo vienes buscando es atenciones y cariño en tu relación, lo conseguirás. Haz un proyecto para un viaje romántico.

TAURO

SALUD: Un par de días a dieta te vendrán bien para limpiar tu intestino y sentir menos hinchazón. Si te sangran las encías, consulta al dentista.

DINERO: Buen momento para que te valoren económicamente y obtener mejoras en el trabajo. No sientas vergüenza a la hora de pedir un aumento.

AMOR: Procura recordar el cariño que te han dedicado y piensa que tu familia es lo mejor que tienes. Pero no te dejes camelar a cambio de nada.

ARIES

SALUD: Si hace tiempo tuviste un problema en una rodilla, puedes sufrir una recaída. Aléjate de la bebida y no hagas locuras al volante.

DINERO: Tu familia te protege y apoya, aunque a veces te saque de quicio la relación. Un superior te dará una satisfacción.

AMOR: Necesitas enamorarte y vivir más la pasión porque estás como un témpano, la monotonía te aburre y, encima, añoras algo del pasado.

