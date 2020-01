PISCIS

SALUD: Te dolerán las plantas de los pies, quizá sea por estar mucho tiempo en la misma posición. Unos baños por la noche te irán bien.

DINERO: Discusiones en el trabajo te llevarán a pensar en dejarlo. Intenta tranquilizarte, y no estés tan tenso con los que te rodean.

AMOR: No entiendes la forma de querer de tu pareja y discutes por todo. No aguantas que intenten controlarte, procura dejarlo claro.

ACUARIO

SALUD: La zona de los hombros quizá esté dolorida por esfuerzos o por una mala postura. Cuidado con la picaduras si vas al campo.

DINERO: Eres una persona generosa y sacas de apuros a toda la familia. No prestes dinero fiándote sólo de la palabra de quien te lo ha pedido.

AMOR: Te apetece comentar tu vida amorosa y pedir consejo, pero es un error, mejor será que sigas manteniéndolo en secreto.

CAPRICORNIO

SALUD: Si no tienes pareja estable, toma precauciones en las relaciones sexuales. Tu salud es buena y tu ánimo está por las nubes. Aprovéchalo.

DINERO: La relación con la gente más sencilla será muy buena. Como no soportas los malos modos de jefes y familia, evita discutir.

AMOR: No puedes estar de mal humor con tu pareja, por eso tiendes a buscar la paz. Si tienes una relación nueva, serás feliz.

SAGITARIO

SALUD: Un dolor en el pecho te puede asustar, pero al final, será sólo una acumulación de gases o un espasmo nervioso y se te pasará.

DINERO: Acaba todo lo que hayas empezado y no dejes las cosas a medias. Gastos en la casa y en la familia por caprichos.

AMOR: Tu gentileza y generosidad te hace ser querida, aunque a veces pienses que a la familia y a los amigos sólo les mueve el interés.

ESCORPIO

SALUD: Podrías sufrir algunas molestias que harán que acudas a un hospital. Quizá todo sea debido a un cólico. Procura cuidarte.

DINERO: No soportas los malos modos en el trabajo, sobre todo cuando tú te portas bien. Tu relación con los jefes mejora. Te pedirán un favor.

AMOR: Tras una pequeña discusión o enfado debes ser tú quien busque la reconciliación. Te van a dar una sorpresa muy divertida.

LIBRA

SALUD: Ha llegado el momento de cuidar tu físico. Procura hacer ejercicio y llevar una dieta más sana y equilibrada. Te sentirás mejor.

DINERO: Debes terminar tus estudios e intentar conseguir el trabajo que deseas. Las cosas de casa te aburren, aunque tengas que hacerlas.

AMOR: Te alteras, dices lo que no piensas y luego te arrepientes. No logras sacar tiempo para ti y provocas enfados por tus nervios.

VIRGO

SALUD: Un problema de jugos gástricos te produce flato y mal sabor de boca. Consulta con el médico qué tipo de alimentos te sientan mejor.

DINERO: En un momento de dificultad, tu pareja o un hermano te sacará del apuro. No disimules cuando tengas que arreglar la economía.

AMOR: El destino te va a sorprender. Puedes ligar en un lugar al que irás por casualidad y en el que conocerás a gente muy interesante.

LEO

SALUD: Si no te controlas, los nervios te harán comer demasiado y luego te encontrarás peor. Salir a dar largos paseos te vendrá de maravilla.

DINERO: Evita las broncas con las personas de trabajo. Tu imagen no debe verse afectada porque te saquen de quicio. El 7 te dará suerte.

AMOR: Da la impresión de que ligas con facilidad, pero nada te acaba de gustar. Ten cuidado y no mezcles amor con amistad.

CÁNCER

SALUD: Los dolores de vientre te pueden avisar de que tienes que visitar al médico. Las mujeres lo pueden relacionar con los ovarios.

DINERO: El dinero que te deban casi lo darás por olvidado pues es difícil cobrarlo. Si firmas contratos o escrituras, lee antes la letra pequeña.

AMOR: Evita volver con una persona del pasado, porque no funcionaría. Si no tienes un gran amor, quizá sea porque no te entregas a nadie.

GÉMINIS

SALUD: Te pones nerviosa por todo y podrías tener una subida de tensión. Intenta controlarte. Quizá sufras dolores de cabeza por este motivo.

DINERO: Tu economía mejora por tu esfuerzo personal. Mereces que las cosas te vayan bien y pronto podrás hacer una buena inversión.

AMOR: Dale un giro a tu relación y verás cómo todo va mejor, pues, aunque tu pareja no te lo diga, está un poco aburrida.

TAURO

SALUD: Bañarte por la noche antes de acostarte te ayudará a relajarte y hará que duermas mejor. No olvides darte una crema corporal.

DINERO: Mucha gente se acerca a ti para sacarte dinero y por fin, te has dado cuenta. Tienes a tu familia mal acostumbrada.

AMOR: El romanticismo y la ternura aumentan tus ganas de demostrar esa capacidad de amar. No te ilusiones con lo primero que aparezca.

ARIES

SALUD: No comas alimentos en conserva ya que es posible que sufras una intoxicación. Si piensas hacerte pruebas, sé valiente.

DINERO: Un amigo te hará un regalo sorpresa. Si pretendes darle un giro a tu trabajo, no te precipites. El color azul y las piedras te dan suerte.

AMOR: En tu vida todo evoluciona muy lento, pero así es mejor. Asistir a fiestas, cenas o reuniones te interesa para conocer gente nueva.

