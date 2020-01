PISCIS

SALUD: Debes tomar una alimentación más natural y sana de la habitual. En esta época del año las vitaminas y el sol te benefician mucho.

DINERO: Piensa las decisiones que vas a tomar para cambiar de trabajo. Los negocios pueden estar parados, pero no te preocupes.

AMOR: No te fíes de los parientes a quienes has ayudado, no te defiendan ni te correspondan. Sin embargo, tu pareja te demostrará su fidelidad.

ACUARIO

SALUD: Si usas gafas debes hacerte una revisión. No te obsesiones con dolores o ardores gástricos y procura no excederte en las comidas.

DINERO: Si has salido de un problema podrías volver a caer en otro por ayudar a un familiar muy querido. El color verde te puede dar suerte.

AMOR: Recibirás cariño y ayuda de tu familia política, que te sorprenderá gratamente. Con tu pareja todo marchará bien y no habrá cambios.

CAPRICORNIO

SALUD: Por un problema nervioso, podrías notar algún temblor en los párpados y en las manos, consúltalo. No tomes té, ni café.

DINERO: Quizá necesites un apoyo para superar un pequeño bache económico. Habrá gastos inesperados a causa de una celebración familiar.

AMOR: Sientes frialdad en tu vida amorosa pero, si te lo propones, no estarás más sin pareja. Alguien cercano sueña vivir una aventura contigo.

SAGITARIO

SALUD: La tensión te podría provocar una lipotimia en tu lugar de trabajo o en casa. Evita las dietas sin control y no tomes nada sin receta.

DINERO: Si buscas un apoyo económico, te ayudará un familiar que te demuestra siempre su generosidad. Suerte en ventas y préstamos.

AMOR: La armonía reina en tu familia, pero tu interior te lleva a buscar una aventura loca. La sinceridad es la única vía. No te metas en líos.

ESCORPIO

SALUD: Te sentirás un poco débil, quizá sea debido a la falta de alguna vitamina. Procura alimentarte adecuadamente y no cometer excesos.

DINERO: Sientes que empiezan a fallarte las fuerzas en el trabajo y que necesitas vacaciones. Resuélvelo cuanto antes o tendrás problemas.

AMOR: Tendrás que dar la razón a tu pareja en algo que te aconseje. No critiques a tu familia política, ya que esto se puede en contra tuya.

LIBRA

SALUD: En salidas o viajes, puedes tener un percance, así que muévete de modo relajado y mide tus fuerzas.

DINERO: Comparte las ideas de cambios, negocios o proyectos y quizá veas las cosas más claras, pero no te precipites. Suerte en viajes.

AMOR: No te encierres en casa y procura salir. Es muy posible que conozcas a una persona que hará que tu vida dé un giro muy importante.

VIRGO

SALUD: Una pequeña herida en los pies puede resultar muy molesta. Ten sumo cuidado cuando te cortes las uñas o utilices alguna cuchilla.

DINERO: Buen momento para realizar ese cambio que has pensado tantas veces y que por excesiva responsabilidad no has hecho.

AMOR: Si no tienes pareja sal de la rutina, arréglate y coquetea más. Ante una relación de mucho tiempo, reacciona.

LEO

SALUD: Las hierbas y medicinas naturales te ayudarán a superar un pequeño problema. Los nervios te traicionarán y te provocarán ansiedad.

DINERO: Los problemas llegan sin parar y te angustia que no se acaben, pero tómate el trabajo con calma.

AMOR: Compra un regalo a tu pareja, que espera de ti más cariño. En el fondo te gusta que estén detrás de ti, pero tienes que poner de tu parte.

CÁNCER

SALUD: En la calle puedes tener la sensación de un mareo que se te pasará enseguida. Una revisión de los oídos te podría aclarar el problema.

DINERO: No te precipites con los proyectos y medita el tema económico y tus posibilidades. Ten cuidado, en tu entorno, hay un poco de egoísmo.

AMOR: Diálogo, comprensión y entendimiento en tu vida privada. Quieres mucho a tu familia y ellos sabrán corresponderte como mereces.

GÉMINIS

SALUD: Estás bien, optimista y con muchas fuerzas. Si sales al campo, la picadura de un insecto te puede provocar una reacción alérgica.

DINERO: Siempre darás un paso adelante en el trabajo, pues no eres cobarde ante las situaciones complicadas. Te tocará ayudar a la familia.

AMOR: Esta época te hace enamorarte intensamente y necesitas acción. No seas egoísta con tu pareja y toma la iniciativa.

TAURO

SALUD: Las opiniones de dos o tres médicos, te ayudarían ante una duda obsesiva. Luego, tu intuición te llevará a la decisión acertada.

DINERO: Si no te armas de paciencia, nada se arreglará. Es más, todo puede complicarse. Consulta las decisiones y comparte tu dinero.

AMOR: No caes en tentaciones fáciles y no harás caso a una persona que intenta vivir un romance contigo, lo que afianzará tu pareja actual.

ARIES

SALUD: Antes de decidirte a hacerte cualquier intervención consulta con, al menos, dos doctores.

DINERO: Lo que tanto tiempo llevas pensando sobre tu trabajo o sobre una inversión quizá pronto dará un salto cualitativo.

AMOR: Pasas de todo, simulas ser de piedra, como si no necesitaras nada, pero es hora de que abras el corazón y vivas el amor y el sexo.

