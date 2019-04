Sentido homenaje en la Sagrada Familia: símbolo de la unidad frente al terror, el miedo y la barbarie

La Sagrada Familia ha sido testigo de una nueva imagen de unidad frente al terror. Los Reyes junto con representantes de las instituciones catalanas y del Estado han presidido esta misa por la paz en la Basílica. Junto a ellos, el presidente de Portugal, de donde son dos de las víctimas mortales del atentado en Las Ramblas.

Compartiendo banco y la paz, Mariano Rajoy y Puigdemont, y libro de cánticos, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Pastor. A la misa ha acudido también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Ha sido una misa de domingo en castellano y catalán, donde las víctimas de los atentados y sus familiares han estado muy presentes. Tampoco han faltado algunos protagonistas, como los Mossos que ocupaban algunos bancos del templo que estaba completo. Un acto multitudinario, donde han asistido personas de todas las nacionalidades y confesiones religiosas. Incluso, una vez empezada la misa, había cientos de personas esperando para poder acceder a la basílica.

"Que no lo entiendo, porque aquí todo el mundo es bien acogido y que nos hagan esto. No lo entiendo", "Todo el mundo está con pena", "Pero no tenemos miedo, eh, sino no estaríamos aquí", han declarado los ciudadanos.

Finalizado el acto algunos corrillos, Puigdemont y Artur Mas y la vicepresidenta con Oriol Junqueras y el Conseller de Salut. Pero sobre todo, de nuevo, la misma imagen: todos juntos saliendo del templo. Demostrando una vez más unidad frente a la barbarie.