Un hombre sin hogar mata a otro con un paraguas tras discutir sobre el portal donde dormir en Valencia

Los detalles El detenido y la víctima habrían discutido porque ambos querían pernoctar en el mismo portal. El fallecido quedó tendido en la calle hasta que un testigo alertó a la Policía.

La Policía Nacional ha arrestado en Valencia a un indigente acusado de asesinar a otro tras una disputa por un lugar para dormir. El incidente ocurrió el domingo a las 22:30 horas en la Plaza Viriato, cuando ambos discutieron por un portal donde querían pernoctar. Según 'Las Provincias', los hombres se conocían y la víctima fue herida con la parte punzante de un paraguas cuando ambos estaban bajo los efectos del alcohol o drogas. La Policía fue alertada por un testigo y detuvo al sospechoso siete horas después.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un indigente acusado de matar a otro tras agredirle con un paraguas después de discutir por el lugar donde pernoctar, según fuentes policiales citadas por la agencia Efe.

El crimen, adelantado por el periódico 'Las Provincias', ocurrió el domingo sobre las 22:30 horas en la Plaza Viriato de la capital valenciana, al parecer tras una discusión entre ambos debido a que uno quería dormir en el portal de una vivienda que también había elegido el otro para pasar la noche.

El citado medio local señala que los dos hombres se conocían entre ellos y que el agresor causó varias heridas a la víctima utilizando la parte punzante del final del paraguas. Ambos se encontraban aparentemente bajo los aparentes efectos del alcohol o alguna otra sustancia, según 'Las Provincias', que detalla que la víctima quedó tendida en la calle, hasta que la llamada de un testigo alertó a la Policía.

Efe detalla que la investigación permitió al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Valencia detener siete horas después, a las 05:30 horas del lunes, al presunto agresor por un delito de homicidio. Está previsto que pase a disposición judicial este miércoles.