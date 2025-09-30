Un brote de gripe y covid deja 22 contagios y cuatro fallecidos en una residencia de La Algaba (Sevilla)

Los detalles La Consejería de Salud de la Junta ha indicado que, de las seis personas hospitalizadas, una continúa ingresada. Se ha activado el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en residencias.

Un brote combinado de covid y gripe en una residencia de mayores en La Algaba, Sevilla, ha resultado en cuatro muertes y 22 personas afectadas. De estas, seis fueron hospitalizadas y una permanece ingresada. Las autoridades sanitarias han confirmado que los fallecimientos se debieron a coinfecciones por gripe A y Covid-19. Este brote se produce en un contexto de aumento de virus respiratorios en España, lo que sugiere una temporada más activa de lo habitual. Ante esta situación, Andalucía ha iniciado su campaña de vacunación contra la gripe estacional, priorizando a los grupos vulnerables. Las autoridades recuerdan la importancia de la vacunación para proteger a los grupos de riesgo.

Salud ha indicado que, de las seis personas hospitalizadas, una sigue ingresada. En el caso de los fallecidos, se dieron cuadros de coinfección por gripe A y Covid-19. La residencia mantiene el protocolo de actuación para estos casos con el fin de evitar nuevos contagio. Una de las personas que ha pedido la vida no llegó a ingresar en el hospital.

Estos brotes, según han indicado fuentes sanitarias a 'Diario de Sevilla', se enmarcan en un contexto de "repunte de la incidencia de virus respiratorios" en distintas zonas de la comunidad, y España, en general, lo que "anticipa una temporada más activa de lo habitual antes incluso del otoño".

Ante esta situación, Andalucía comienza su campaña anual de vacunación contra la gripe estacional, empezando por los grupos que son más vulnerables.

Desde el ámbito sanitario advierten de que, a pesar de la sensación generalizada de que la pandemia ha quedado atrás, el covid sigue entre nosotros, por lo que piden no bajar la guardia. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger a los grupos de riesgo.

