Ahora

Repunte de la incidencia de virus respiratorios

Un brote de gripe y covid deja 22 contagios y cuatro fallecidos en una residencia de La Algaba (Sevilla)

Los detalles La Consejería de Salud de la Junta ha indicado que, de las seis personas hospitalizadas, una continúa ingresada. Se ha activado el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en residencias.

Vacuna contra la gripe y la COVIDUna señora vacunándose contra la gripe y la COVIDGVA | Europa Press
Un brote de covid y gripe ha dejado cuatro muertos y 22 personas afectadas en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla). De momento, uno de sus residentes está ingresado en un centro hospitalario.

Según informa 'Diario de Sevilla' y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Salud de la Junta, hasta 22 personas han resultado afectados por un brote combinado de ambas enfermedades, que fue detectado en la residencia hace unos días.

Salud ha indicado que, de las seis personas hospitalizadas, una sigue ingresada. En el caso de los fallecidos, se dieron cuadros de coinfección por gripe A y Covid-19. La residencia mantiene el protocolo de actuación para estos casos con el fin de evitar nuevos contagio. Una de las personas que ha pedido la vida no llegó a ingresar en el hospital.

Estos brotes, según han indicado fuentes sanitarias a 'Diario de Sevilla', se enmarcan en un contexto de "repunte de la incidencia de virus respiratorios" en distintas zonas de la comunidad, y España, en general, lo que "anticipa una temporada más activa de lo habitual antes incluso del otoño".

Ante esta situación, Andalucía comienza su campaña anual de vacunación contra la gripe estacional, empezando por los grupos que son más vulnerables.

Desde el ámbito sanitario advierten de que, a pesar de la sensación generalizada de que la pandemia ha quedado atrás, el covid sigue entre nosotros, por lo que piden no bajar la guardia. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger a los grupos de riesgo.

