La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor del asesinato a puñaladas de su exmujer, de 46 años, en Adeje (Tenerife) y de las heridas causadas a uno de los hijos de la víctima cuando trataba de defenderla.

Así lo han indicado fuentes próximas a la investigación que han precisado que los hechos tuvieron lugar pasadas las 23:00 horas en el domicilio que la mujer, que recibió dos puñaladas, comparte con cuatro hijos menores y que está situado en las cercanías del barrio de Armeñime.

Las fuentes han precisado que de los cuatro menores, dos son hijos de la pareja. Uno de los menores trató de defender a su madre y sufrió heridas de carácter leve.

Semanas trágicas en violencia machista

Este asesinato se suma a los tres crímenes machistas ocurridos este domingo, cuando tres mujeres fueron asesinadas en Piedrabuena (Ciudad Real), el Puerto de Santamaría (Cádiz) y en Roquetas de Mar (Almería).

En el caso de la joven asesinada en Piedrabuena, habría sido apuñalada por su marido, que ya ha fue detenido. Fuentes familiares aseguraron a Efe que el detenido y la víctima vivían juntos, que tienen una hija de 3 años y que fue el propio agresor quien dio aviso a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil tras agredir a la joven en su casa.

Por su parte, la mujer asesinada en el Puerto de Santa María fue localizada en el interior de una vivienda en Valdelagrana después de que su pareja hubiese reconocido que "había matado a su amor". El detenido, que llevaba un año manteniendo una relación con la mujer, portaba un revolver y estaba bajo los efectos de alcohol u otras sustancias tóxicas.

Durante la tarde de este domingo, la Guardia Civil también detuvo a un hombre en Roquetas de Mar por matar a una mujer estrangulándola tras haber mantenido relaciones sexuales. Ambos no mantenían una relación sentimental.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan, no obstante, que "no es la principal hipótesis" la violencia de género, sino "otro tipo de circunstancias", ya que "se está investigando si la víctima se dedicaba a la prostitución" y si esto pudiera tener relación o no con el trágico suceso.

Según datos de la Delegación del Gobierno para la violencia de género, el año 2022 terminó con 49 asesinatos machistas reconocidos, que dejaron 38 huérfanos menores de edad. Desde que comenzaron las estadísticas en 2003, se han producido 1.182 asesinatos machistas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.