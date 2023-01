Un hombre ha sido detenido en Valladolid tras asesinar a su pareja y a su hija de ocho años con un arma blanca. Tras cometer el crimen, el agresor machista ha intentado suicidarse.

El hombre tenía antecedentes por violencia machista de una pareja anterior que datan de 2017, aunque no tenía denuncias formuladas por su actual pareja.

Según ha informado la Policía Nacional, el aviso se ha producido a las 3:12 horas de la madrugada de hoy, cuando un hombre ha informado al 112 de que su cuñado le había llamado para contarle que había matado a su novia.

Finalmente, los agentes han conseguido entrar en el domicilio, ubicado en un quinto piso del Paseo de José Zorrilla, donde han encontrado los cuerpos sin vida de la mujer, de 46 años, y de la hija de ésta, de tan solo ocho.

En la casa también se encontraba el presunto autor de los hechos, un hombre de 45 años, que presentaba heridas por arma blanca que presuntamente se habría infligido a si mismo. Finalmente ha sido detenido y trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

"Lamentable, no podemos hacernos cargo del dolor. Algo no está funcionando, tenemos que esforzarnos más, nos concierne a todos, no se puede aceptar a aquellos que niegan la violencia machista y todas las fuerzas políticas e institucionales tenemos que recuperar la educación en igualdad", ha señalado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.

*El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016.