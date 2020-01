Nick Grewal, de 30 años, arrancó de un mordisco la nariz a su novia, Allyson Danylko, de 24 años, tras una discusión que comenzó en un club nocturno de Toronto donde celebraban la Nochevieja.

Según ha explicado la víctima a Toronto Sun, la pelea comenzó por un ataque de celos de su pareja. La joven le había contado esa misma noche que se iría de vacaciones a Costa Rica sin él. "Estuvimos discutiendo toda la noche y cuando salimos del local siguió actuando de una manera muy extraña, estaba muy celoso", ha contado la joven.

Cuando llegaron a casa, él se puso todavía más violento: "No quería que me fuese de viaje. Me estaba mirando como un loco y yo gritaba pero no me dejaba ir y me mordió la nariz", ha explicado Allyson-

Finalmente la joven logró escapar y pedir auxilio: "Estaba sangrando, corrí hacia un vecino y comencé a golpear la puerta. Parecía una eternidad, pero la Policía vino y me metió en una ambulancia".

Respecto a los restos de su nariz, Allyson ha lamentado que los perros policía no lograran encontrarlos: "Él se los comió o los tiró por el inodoro", alegó la joven.

Hace unos meses, el agresor ya le mordió en el hombro provocándole graves heridas que le han dejado una cicatriz. Entonces, le impusieron al hombre una orden de alejamiento que ella le permitió incumplir. "Es el tipo de hombre que puede manipularte", lamenta la víctima.

La joven tendrá que esperar a marzo para someterse a una cirugía plástica reconstructiva. Su madre ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para pagar la operación, el tratamiento posterior y todos los costes hasta que la joven pueda volver a trabajar.

El hombre se enfrentará a cargos de agresión con agravantes, retención e incumplimiento de la libertad condicional.