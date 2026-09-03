Detienen a una pareja por la muerte de su bebé de 18 meses: la madre confesó al abuelo que lo enterró en una caja

Los detalles La pareja vivía en Tarragona junto a sus tres hijas en una casa llena de humedades y basura en la que además había 28 perros vivos y otros muertos. Las menores, con su abuelo paterno en Castellón.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja acusada de la muerte de su bebé de 18 meses, tras la confesión de la madre a su suegro sobre haber encontrado al niño muerto y enterrado en una caja de cartón. Las autoridades están buscando al menor, cuyo paradero sigue desconocido. La familia residía en una vivienda en Santa Bárbara, Tarragona, conocida como la 'casa de los horrores', junto a sus tres hijas y numerosos animales en condiciones deplorables. El matrimonio está acusado de homicidio y las menores están al cuidado de su abuelo paterno en Castellón.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja por la muerte de su bebé de 18 meses. Todo, después de que la madre le confesara a su suegro que se habían encontrado al niño muerto por la mañana y que habían enterrado el cuerpo en una caja de cartón.

Ante esto, tras el arresto del matrimonio, las autoridades están buscando al menor del que de momento no hay ni rastro.

La pareja vivía en Tarragona, en un lugar en Santa Bárbara al que los vecinos ya han bautizado como la 'casa de los horrores'. Allí, entre humedades y basura, residían con sus tres hijas de seis, de cuatro y de tres años.

Los Mossos han registrado el interior de la vivienda al milímetro. Allí encontraron 28 perros vivos, pero también hallaron a otros animales muertos.

"Hacía días que había mucho olor por las calles y los vecinos se quejaban", cuenta un vecino.

Por su parte, Josep Lluís Gimeno i Vegue, alcalde de Santa Bárbara, ha hablado del caso: "Lo que comenzó siendo un rescate de animales ha derivado en una investigación por la desaparición de un bebé".

El matrimonio, de 35 y de 29 años, está acusado de homicidio y a la espera de pasar a disposición judicial. Las menores, por su parte, están con su abuelo paterno en Castellón.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido