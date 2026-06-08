La historia detrás de la carta de Sumar a León XIV: una petición para que frene los desahucios de varios pisos propiedad de la Iglesia

El contexto Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha entregado durante el besamanos al pontífice un escrito del Sindicato de Inquilinas pidiéndole actuar en una situación que afecta a 200 familias.

Durante la visita del papa al Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, portavoz de Sumar, entregó una carta a León XIV con una petición del Sindicato de Inquilinas para frenar los desahucios de varios pisos propiedad de la Iglesia. En Madrid, 200 familias en 13 edificios vinculados a la Iglesia enfrentan el desalojo. La fundación Fusara, que recibió estos edificios para fines sociales, los vendió en 2019 a una sociedad opaca, ambas investigadas por fraude. Los vecinos, afectados por la venta a un fondo buitre, buscan apoyo del papa mientras esperan una respuesta del Tribunal Constitucional.

Una de las imágenes del día sobre la visita del papa al Congreso de los Diputados ha sido cuando Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, entrega una carta a León XIV. Dentro se la misma se incluye una petición del Sindicato de Inquilinas para que frene los desahucios de varios pisos propiedad de la Iglesia.

En Madrid hay 200 familias que viven en 13 edificios cuya propiedad está vinculada a la Iglesia y que se van a quedar sin vivienda. Es el caso de Carmen y su familia, que llevan 44 años viviendo en uno de esos edificios: "Yo me he casado aquí, han nacido mis hijos y toda la vida la tenemos aquí".

Estos bloques fueron donados para fines sociales a la fundación Fusara, una entidad ligada a la Iglesia que en 2019 decidió venderlos por debajo del precio de mercado a una sociedad opaca. Tanto la fundación como la sociedad están investigadas por fraude y corrupción.

"Nosotros cuando alquilamos los pisos nos dijeron que no nos podían echar de aquí porque pertenecía a una fundación, que con nuestros alquileres se mantenía un colegio para niñas pobres", asegura Carmen.

Los últimos siete años, Mónica Sevil, abogada además de afectada, los ha dedicado a tratar de impedir que su edificio y otros 12 más se vendan a un fondo buitre: "Ellos tienen un interés tremendo en que no se reclamen indemnizaciones civiles y que no salga la causa para adelante".

Hace unos meses los vecinos empezaron a recibir cartas avisándoles de que sus contratos no se renovarían. El viernes registraron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y este lunes han querido aprovechar la visita del papa para pedirle ayuda. Ha sido la portavoz de Sumar quien le ha entregado en mano al pontífice una carta del Sindicato de Inquilinas.

"La vivienda es un problema de justicia social y nosotras entendíamos que era la oportunidad perfecta para trasladar al papa la carta directa de la sociedad civil, del Sindicato de Inquilinas y que pueda leer de primera mano como en España estamos viviendo esta crisis habitacional

Tendrán que esperar la respuesta del Constitucional para saber si su futuro se mantiene en lo que, hasta ahora, era su hogar.