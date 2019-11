En el día previo al arranque del juicio a 'El Chicle' por el crimen de Diana Quer, su hermana, Valeria Quer, ha cargado duramente contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por asegurar que la prisión permanente revisable es "venganza".

La hermana de la asesinada en A Pobra do Caramiñal le ha llamado "payaso" en redes sociales y le ha lanzado varios mensajes: "Ahora que tienes una hija, seguro que no te gustaría que le pasara porque tu no estarías buscando justicia sino venganza como tú dices".

"Si el país estuviera en tus manos, tanto que hablas de la mujer, nos estarían asesinando personas reincidentes", ha zanjado.

Juan Carlos Quer, a Pablo Iglesias: "Sigo a la espera de sus disculpas"

La hermana de Diana Quer no ha sido la única de la familia en lanzar un mensaje claro hacia Pablo Iglesias y es que el padre, Juan Carlos Quer, ha asegurado que está esperando disculpas por esas afirmaciones del político.

"Aquel político que tachó mi proceder de venganza, decirle que sigo a la espera de sus disculpas y ahora que es padre probablemente entienda que a veces cuando no se sabe que decir es mejor callar", ha apuntado.

Visiblemente emocionado, ha explicado que lo único que le queda es "luchar por el legado de Diana": "Recuerdo aquel viaje cuando traía su cadáver y me mandó el mensaje de 'papá no te vayas a llorar, vamos a cambiar las cosas para evitar que otra niña tenga que pasar por ello'".

Juan Carlos Quer ha aprovechado para advertir de que la prisión permanente revisable "es una ley necesaria que salvará vida ante violadores y asesinos reincidentes". "Hoy se sienta en el banquillo el mal", ha apuntado.