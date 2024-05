"Quiero pedir disculpas a toda la gente que estaba allí que vieron ese espectáculo un poco dantesco", con estas palabras el artista Henry Méndez se disculpaba por propinar un puñetazo a un hombre que estaba agrediendo a su pareja en mitad de su concierto de Málaga. "No justifico la violencia para nada y no digo que mi acción fuese lo más acertada", se lamentaba, para acto seguido justificar su comportamiento diciendo que "uno reacciona por inercia a lo que está viendo".

El artista cuenta que observó desde el escenario cómo un hombre abofeteaba a una mujer, "incluso con gente de por medio". "Esto fue lo que me indignó", dice en este comunicado, en el que asegura que el agresor le retó en varias ocasiones a que bajara. "Y claro, yo bajé, aunque no con la intención de pegarle, pero el tío se me abalanzó", justifica, para luego añadir: "Soy una persona que tengo unos valores y mis valores me dijeron: pues intercede".

El artista detuvo su concierto de Málaga para intentar evitar esta agresión machista. "¿Cómo se te ocurre pegarle a una mujer? Tú eres un sinvergüenza", le increpaba desde el escenario, y sin pensárselo dos veces, bajó para evitar que el hombre siguiera golpeando a la mujer.

Una actitud por la que Henry Méndez se ha disculpado porque, como él mismo ha dicho, la violencia no está justificada.