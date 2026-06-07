Hallan un cuerpo sin vida durante la búsqueda de un menor desaparecido en la playa de Almassora (Castellón)

Imagen de archivo de una embarcación de la Guardia Civil

El contexto La tarde del pasado jueves, la Guardia Civil de Almassora recibió un aviso alertando de la posible desaparición por ahogamiento de un menor en la playa de la localidad.

La Guardia Civil ha encontrado un cuerpo sin vida durante la búsqueda de un menor desaparecido en la playa de Almassora, Castellón. La desaparición, posiblemente por ahogamiento, fue reportada el pasado jueves, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda con patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea. El cuerpo fue hallado por el GEAS a 200 metros de la desembocadura del río Mijares. La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando para confirmar la identidad del cuerpo encontrado.

Agentes de la Guardia Civil han localizado un cuerpo sin vida durante el dispositivo de búsqueda de un menor desaparecido en la playa de Almsassora (Castellón), según ha informado el instituto armado.

La tarde del pasado jueves, la Guardia Civil de Almassora recibió un aviso alertando de la posible desaparición por ahogamiento de un menor en la playa de la localidad.

De manera inmediata se estableció un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil. Las labores de búsqueda se han mantenido de forma ininterrumpida durante los últimos días, tanto por mar como por aire y tierra.

Finalmente, sobre las 16:20 horas de este domingo, componentes del GEAS de la Guardia Civil de Valencia han localizado un cuerpo sin vida a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente 300 metros de la línea de costa, "que pudiera corresponder al menor desaparecido el pasado 4 de junio de 2026", ha explicado la Guardia Civil.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones y se ha desplazado al lugar para la práctica de las diligencias oportunas. Se mantiene la investigación abierta hasta la completa confirmación de la identidad de la persona hallada, ha añadido la Benemérita.

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