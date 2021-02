Hackeo machista a una charla sobre violencia de género en San Vicent del Raspeig, en Alicante. Ocurrió durante un encuentro telemático organizado por el área de Igualdad del Ayuntamiento, que ha denunciado que, justo cuando una superviviente de violencia machista comenzaba a relatar su experiencia, fue interrumpida por el ataque informático, que profirió amenazas e insultos machistas a las participantes.

Según precisa el Consistorio, empezó a sonar una música de estilo 'hardcore' a un elevado volumen y, seguidamente, una voz "amenazante" lanzó una amenaza de muerte contra las participantes en el evento: "Vais a morir todas". A la vez, en el chat comenzaron a aparecer mensajes con insultos misóginos, como "guarra" y "puta", así como la frase "vuelve a la cocina".

El lamentable incidente obligó a cerrar la videoconferencia, cuya empresa organizadora ha confirmado que las ponentes -también participaba en la charla una especialista en violencia de género- se encuentran bien y van a interponer una denuncia ante la Guardia Civil, de acuerdo con el comunicado del Gobierno municipal.

El alcalde de la localidad, el socialista Jesús Villar, ha condenado el ataque a la joven que estaba compartiendo su experiencia y ha señalado que es "incomprensible" que sigan ocurriendo este tipo de cosas y que "existan personas que se dediquen a manifestar su odio en charlas con temas tan sensibles".

Por su parte, la titular municipal de Igualdad, Isabel Candela, ha señalado que lo ocurrido es de "muy poca calidad humana y de una gran cobardía". Sucesos como este, ha afirmado, "no hacen más que darnos la razón cuando afirmamos que no estamos bien y que hemos de continuar trabajando en pro de la igualdad". "No nos van a callar, y seguiremos reivindicando la igualdad real", ha aseverado.

También la portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida, Raquel Rodríguez, ha condenado esta "intolerable" intromisión. "Debe condenarse para que acciones tan lamentables y de una bajeza moral tan extrema como esta no vuelvan a producirse", ha sentenciado, reclamando "tolerancia cero" para este tipo de conductas y para quienes las consienten o niegan la existencia de la violencia machista.

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, la última, una mujer de 51 años asesinada por su marido en Madrid el pasado domingo. Desde 2003, se han producido 1.081 asesinatos machistas de mujeres en España. Desde 2013, se han contabilizado 37 asesinatos de menores víctimas de violencia machista en nuestro país.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.