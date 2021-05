Los rehenes del atraco en una joyería del barrio de Salamanca, en Madrid, han explicado ahora cómo sucedió todo. El atracador, de 31 años, y con antecedentes por hechos similares, asaltó la joyería de Javier Barrera y su familia poco después de las 13:00 horas del pasado 4 de mayo.

"Entró con una mascarilla y una gorra", ha explicado el joven, que ha asegurado que también "llevaba una máscara", aunque en ese momento no la vieron.

Tras preguntar por relojes para su mujer, Javier entró un momento al almacén y al volver, cuenta, se lo encontró "con una metralleta" apuntando a su compañero, de rodillas en el suelo: "Diciendo que, como nos movamos, nos va a matar a todos".

"Me lanzó una mochila, me dijo que se la llenara de las joyas de aquí. No sé cómo en ese momento me atreví a decirle que no, me moví del sitio y empezó a llenársela él mismo", ha explicado el propietario.

Acto seguido quiso darse a la fuga, cogiendo como rehén al otro empleado. Fue entonces, al salir por la doble puerta del local, cuando los trabajadores las bloquearon para que se quedara encerrado.

El final no fue peor, porque Leticia Barrera, una trabajadora que lo escuchó todo desde el almacén, llamó a la policía. El compañero de Javier resultó herido leve, igual que uno de los agentes. Sin embargo, y a pesar de que todos los trabajadores tienen el susto en el cuerpo, hoy han abierto con normalidad.