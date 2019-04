El vídeo de la dura declaración de la víctima de 'La Manada de Sabadell': "Me meé encima del miedo"

La joven de 18 años víctima de la llamada 'Manada de Sabadell' relató cómo uno de sus agresores la llevó por la fuerza a la nave abandonada en la que la violaron por turnos, según se recoge en el vídeo de su declaración al que ha tenido acceso Espejo Público.

En su estremecedor relato, la joven cuenta que empezaron a acosarla ya en el bar en el que se encontraba junto a sus amigas la noche del 3 de febrero: "En la mesa de al lado había dos chicos de entre 20 y 30 años, magrebíes, y nos estuvieron increpando".

Fue al salir del pub cuando uno de ellos la atacó y la agredió sexualmente en plena calle. "Iba tranquila hacia casa y fue cuando pasó esto, el chico magrebí se abalanzó sobre mí y me empezó a tocar, a besar y a decirme cosas... a increparme y yo me quedé en shock".

"No vi momento de irme corriendo ni nada del estado en el que yo me encontraba", añade.

El agresor la trasladó entonces a la fuerza a una nave industrial abandonada, donde la volvió a violar. "El que me trajo me llevó a una de las habitaciones que había allí y abusó otra vez de mí", cuenta, "me bajó los pantalones y la ropa interior y abusó de mí sexualmente".

"En ningún momento yo le di ningún tipo de consentimiento. Estaba llorando y diciéndole todo el rato que no. Y él por su fuerza y su corpulencia pues me tiró contra el sofá y abusó de mí. Haciendo lo posible para que solo fuera eso, sin violencia digamos. O sea, sin que me pegara ni nada, que no me matara ni nada", rememora la joven.

Después, según su testimonio, la violaron hasta dos hombres más. "Yo estaba sentada en el sofá temblando por lo que acababa de pasar y vino este individuo y me hizo lo mismo. Me tiró contra el sofá otra vez, se abalanzó sobre mí. Lo mismo. Se fue y entró el tercero".

"Me meé encima del miedo y no paraba de decirles que me dejaran irme, que no diría nada y que me dejaran. Y entonces el tercer individuo pues me agarró del brazo muy fuerte y salimos hacia la calle".

Fue entonces cuando logró escapar: "Fue ahí en nada, a muy pocos metros, que se abrió la puerta de un garaje, se encendió la luz y salí corriendo porque vi que se asomaba un coche. Y me metí en el coche".