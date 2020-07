La mujer que fue quemada por sosa cáustica en Girona junto a su hija de cinco años ha acudido a los juzgados para relatar cómo fue la brutal agresión. "Ya me había amenazado y al final se ha salido con la suya. Me decía 'si no te vienes conmigo, te quemo', y me ha quemado viva", ha señalado ante las cámaras.

Su presunto agresor, según ha dicho, llevaba un tiempo coaccionándola y tuvo que interponer varias denuncias por amenazas, pero el juez, de acuerdo con la Fiscalía y sin recurso de la representación procesal de la víctima, desestimó la orden de protección.

Lo único que quiero es que se lo lleven a su pueblo, que cuatro días está en la calle y viene a por mí"

Finalmente, el hombre acudió a su domicilio y cuando ella bajó para pedirle que se marchara, este le lanzó sosa cáustica, provocándole graves quemaduras en la cabeza y en los ojos. Unas lesiones por las que ha estado ingresada junto a su hija, que le acompañaba en ese momento, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

"Ahora no puedo ni entrar a mi casa. No puedo ni salir a la calle", ha contado aterrorizada a las puertas del juzgado. Allí también ha estado el supuesto agresor, que fue detenido por los Mossos d'Esquadra este mismo miércoles.

Ana María ha hecho un llamamiento a las autoridades porque teme que le vuelva a ocurrir algo parecido. Y es que, el día anterior a la agresión le dijo que todavía no ah terminado con ella. "Lo único que quiero es que cuando salga de la cárcel se lo lleven a su pueblo, que en cuatro días está en la calle y viene a por mí", ha sentenciado.