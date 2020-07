Un juez desestimó, de acuerdo con la Fiscalía y sin recurso de la representación procesal de la víctima, una orden de protección para una mujer que fue agredida por un hombre con sosa cáustica, provocándole graves quemaduras. El magistrado consideró, según las fuentes judiciales, que no se daban las exigencias para adoptarla con la información entonces disponible.

Según explicó la víctima, conoció a su presunto agresor a través de la niñera de sus hijas y este comenzó a acosarla hasta tal punto que llegó a amenazarla con sacarle los ojos. "Me acosaba mucho, me decía que si no me iba con él me iba a quemar, que si no me iba con él me iba a sacar los ojos", explicó la víctima en un vídeo.

El supuesto agresor, que ya ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, atacó con sosa cáustica a la mujer y a su hija de 5 años, que ahora se encuentran ingresadas con graves quemaduras en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Días antes de lo ocurrido la mujer presentó una denuncia, pero el magistrado desestimó la orden de protección y se inhibió al área de Violencia sobre la Mujer del municipio gironés de Sant Feliu de Guíxols, que ha reclamado la causa.

Por otro lado, el agresor denunció el pasado 30 de mayo al marido de su víctima por un intento de atropello. Sin embargo, en el parte médico se recogía la "inexistencia de lesiones que precisaran atención".

El relato de la mujer desde el hospital: "Nos ha quemado vivas"

Las víctimas se encuentran ingresadas en Hospital Vall d'Hebron de Barcelona con quemaduras graves provocadas por sosa cáustica después de que el presunto agresor les arrojara el químico por la cabeza.

La mujer ha explicado en un vídeo desde el centro hospitalario que presentó varias denuncias contra él por las amenazas que recibía. "Me acosaba mucho, me decía que si no me iba con él me iba a quemar, que si no me iba con él me iba a sacar los ojos, y hasta que no lo ha hecho, no ha parado", señala.

Asimismo, ha relatado que el día de los hechos ella se encontraba durmiendo con sus padres y su hija en casa y hacia las 06:00 horas él comenzó a tirar piedras contra la ventana. Entonces, le pidieron que se marchara y alertaron a los Mossos d'Esquadra, que no lo encontraron por la zona.

Yo estaba con mi hija y nos lanzó una botella de ácido por encima"

Dos horas después de alertar a la Policía, el hombre regresó y cuando su mujer bajó a pedirle de nuevo que se marchara le lanzó sosa cáustica por la cabeza. "Yo estaba con mi hija y me tuve que echar encima de ella, nos arrojó una botella de ácido por encima y nos ha quemado vivas", ha contado.