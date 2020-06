"Negro de mierda", "tú eres un mono", "corre y vete más lejos de África". Estos son algunos de los insultos que recibió Wubi, un joven de 21 años por parte de seis agentes de los Mossos d'Esquadra. Después de año y medio, es ahora cuando se ha atrevido a denunciar la agresión que sufrió.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, el joven se ha decidido a explicar lo ocurrido. En él, asegura que ahora quiere "hablar" y aportar su "punto de vista, ya que ahora se nos puede escuchar".

En el audio de 13 minutos, que fue grabado por el propio Wubi en el momento de la detención, se pueden escuchar sus gritos de auxilio, pidiendo por favor a uno de los mossos que no le hiciese nada, y más tarde, entre gritos, avisando de que le estaban "haciendo daño".

"¡Me estáis haciendo daño!, ¡me estáis ahogando!", se escucha gritar al joven en el audio. "No he hecho nada, no he hecho nada. Por favor, dejadme en paz, que soy humano", llega a suplicar Wubi.

Pero no sólo sus quejas y avisos de que le estaban haciendo daño, el audio también recogen los insultos que recibió por parte de los seis agentes, que se refieren a él en varias ocasiones como "negro de mierda" y "mono". "Tú eres un mono, hostia", "Negro de mierda, hijo de la gran puta", son algunas de las formas vejatorias que los mossos utilizan para hablar con el joven.

La grabación muestra el trato que recibe el chico durante su detención. "Como vuelvas a correr otra vez, te arranco la cabeza", le amenaza uno de los agentes. También le llegan a aconsejar que la próxima vez que vea a la policía, se vaya de España: "La próxima vez que veas a la policía corre. Corre pero intenta irte muy lejos, vete más lejos de África".

Wubi hoy cuenta que esto le quedará marcado de por vida, y que es por eso por lo que le "cuesta hablarlo", aunque asegura que poco a poco se está superando del desagradable episodio.

La investigación de lo sucedido se está llevando en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde se abrieron diligencias por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral.

"Los agentes están libres y con una pistola"

Según SOS Racismo, este tipo de agresiones son más habituales de lo que se cree. Por su parte, la madre del joven cree que la clave de todo está en la grabación, y que sin ella, "nadie le creería".

Critica también que los agentes que agredieron a su hijo estén libres: "Están libres y con una pistola", explica la mujer.

Los Mossos tienen abierta una investigación reservada sobre los seis agentes, y están a la espera de cómo evoluciona el proceso judicial.