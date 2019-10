Una menor ha denunciado el trato recibido por parte de dos agentes de Mossos d’Esquadra del Maresme cuando fue a denunciar que había sido violada en una discoteca de Blanes, Girona.

"Si te hubieran violado vendrías histérica, tirándote del pelo y mucho más afectada", fue una de las respuestas que la joven tuvo que escuchar en la comisaria cuando fue a denunciar, junto a dos amigas, que dos jóvenes la habían violado una noche de sábado de mediados de junio, informa el diario Ara.

Su estancia en la comisaria duró poco más de 15 minutos y ella se marchó sin ganas de seguir con la denuncia tras las palabras de las agentes. "Si eres capaz de perrear, debes ser capaz de defenderte", "si vas borracha pasan estas cosas" o "¿Por qué cuelgas ciertas fotos en Instagram?", fueron otras perlas que, denuncia la joven, recibió.

"Tu narración de los hechos no es creíble, ¿dónde tienes los moratones que demuestran que has sido forzada? Muchas chicas vienen a hacer denuncias falsas, tú pareces una de esas", zanjaron las agentes", le dijeron.

"Estaba peor que cuando entré, no tenía ganas de nada. Es muy grave, no sabía qué hacer, me hicieron mucho daño", explica la menor en declaraciones a 'Ara', explicando que “no se creyeron nada”: “No pararon de cuestionarme y reírse. Me fui pensando que no quería seguir adelante con todo eso. Estaba impactada, triste, pero no me salían las lágrimas porque no puedo llorar en público".

"Me esperaba que al ser mujeres tuvieran más empatía, no te pueden cuestionar de primeras, son personas que te deberían de ayudar y no dejarte de lado. Estaba en una situación muy vulnerable, era muy fácil de manipular", señala.

Después de ese episodio, y tras acudir al hospital para hacerse las pruebas pertinentes, la menor volvió a otra comisaria de los Mossos, cerca de la discoteca donde sucedieron los hechos. Allí una agente las invitó a presentar una queja por el trato recibido.

Ahora, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar si las dos agentes actuaron de manera negligente.