Toño se compró una casa en Galicia y al hacer la obra encontró nueve millones de las antiguas pesetas en unos botes de cacao. No pudo cambiar todo a euros porque ya había pasado el plazo.

Ahora ha recibido ofertas de varios coleccionistas para comprarle esos billetes y asegura que 24.000 euros podrían tener comprador: "Son tres los que están interesados. Pero al final hemos estado hablando y no sé si llegaremos a un acuerdo".

Un trato así sería la única solución porque el Banco de España ya no cambia pesetas, tal y como él mismo ha comprobado: "He llamado para ver si los pudiera cambiar y me han dicho que no".

No era la primera vez que se encontraba un botín así. Hace unos años, le ocurrió exactamente lo mismo: "No contaba con que estuvieran llenos de dinero la verdad, hasta que abrí los botes y estaban llenos de billetes".

Aunque en esa ocasión sí que llegó a tiempo para poder hacer el cambio: otros cinco millones de pesetas, unos 30.000 euros que le fueron de gran ayuda para su reforma. "Con ese dinero he podido echar el tejado de la casa nuevo, me ha servido de mucha ayuda", cuenta.

En total son nueve millones de pesetas y Toño espera llegar a un acuerdo con los cuatro que le quedan sin cambiar.