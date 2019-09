El hijo del triple asesino de Valga, que mató a tiros a su exmujer, su exsuegra y su excuñada ha asegurado en declaraciones a Espejo Público que "no tenía mucho contacto con él". Él es fruto de una relación anterior y asegura que desde que sus padres se separaron ya que "él viajaba mucho por trabajo": "Yo me crié con mis abuelos pero nunca viví una situación agresiva con él. Yo, si hubiera notado esta actitud agresiva, no dejaría que viviera con mi abuela".

Asegura que desconoce lo que "haya podido pasar con su siguiente relación" y apunta que "no tenía apenas relación con la familia de Sandra": "Solo con mis dos hermanos pequeños a los que quiero y quiero que estén bien y son los que me preocupan. Solo pido que si lo ha hecho que pague por ello y se le juzgue como tal".

Tras el fatal crimen explica que su abuela "está muy afectada" y que el suceso "ha sorprendido a toda la familia": "Mi padre llamó llorando a mi abuela y a mi tía Marilú una vez detenido para decirles que les quería mucho. No se disculpó. No dijo nada más, solo que las quería".

"Nosotros sentimos las pérdidas y solo queremos que la familia pueda llegar a recuperase y yo poder ver a mis hermanos pequeños", ha zanjado en sus declaraciones al programa de Antena 3.

El ensañamiento del triple asesino de Valga: realizó 15 disparos para matar a tres mujeres

El presunto asesino de Valga realizó un total de 15 disparos para asesinar a las tres mujeres de las cuales tres impactaron contra su excuñada, cuatro contra su exsuegra y cuatro contra su exmujer, según apunta El Faro de Vigo, que cita fuentes de la investigación.

Para cometer este atroz crimen, el presunto asesino utilizó un revólver del calibre 32 para el que carecía de licencia, según informó el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

El juzgado número dos de Caldas de Reis (Pontevedra) dictó este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza para José Luis Abet Lafuente, autor confeso del triple crimen.