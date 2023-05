Yolanda Castillo nos cuenta lo que se encontró ayer por la mañana cuando fue a buscar a su padre a su casa. "Me encontré un reguero de sangre que ya no me gustó pero no sabía que iba a haber ese desenlace", explica. En un principio, pensó que Guillermo, su padre, se había dado un golpe y estaría tumbado. "Pero no estaba en el sofá y estaba todo revuelto, y entonces ya se me puso mal cuerpo y llamé al 112. Lo estuvieron buscando por la casa y estaba encerrado en la despensa, sin vida", detalla esta vecina de Curzcurrita del Río Tirón (La Rioja), lugar donde se ha producido este suceso.

Su padre, de 78 años de edad, era el propietario de la Bodega Guillermo, muy conocida en el pueblo. Sobre el móvil de la agresión, nos dice Yolanda Castillo que barajan el robo... sin descartar otra hipótesis. "Somos hosteleros y quizás alguna persona pensó que en ese momento podía haber dinero en casa. Pero tampoco es que mi padre llevara en el bolsillo un dineral como para quitarle la vida. Eso nada lo justifica", argumenta Castillo.

Esta mujer manifiesta que no solo está hundida, "también estoy indignada y dolida, y con ganas de que esto se solucione... Esto es un pueblo pequeño y tenemos miedo", indica.

Aunque Yolanda subraya que seguirá con el negocio de Guillermo. "Tengo que hacerlo con él porque fue mi maestro y me enseñó muy bien. Y es lo único que sé hacer desde que nací, junto a él". Pero antes le gustaría que la Guardia Civil, que sigue investigando, diera con la persona o las personas que acabaron con la vida de su padre.