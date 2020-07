Este jueves conocimos el vídeo de una mujer agrediendo a un vigilante de seguridad con su propia porra. El vigilante ha presentado una denuncia contra ella por los hechos, y es ahora cuando cuenta su versión de lo ocurrido.

Asegura que vio a la mujer colándose en la estación a lo lejos, acercándose y preguntándola si llevaba el billete. Ella afirmó que se había colado pero que llevaba el billete, con el vigilante pidiendo que lo validase.

La mujer no hizo caso de esta petición del vigilante, siguiendo hacia el tren. Fue entonces cuando recibió un mordisco en el cuello por parte de la mujer y comenzó la agresión que se pudo ver en el vídeo. “Gracias a dios, puse la mano en la cabeza para que no me golpeara. Me golpeó tres veces y yo no hice nada, sólo le quité la porra”, afirma

Añade también que la mujer le “arañó la camiseta”. Finalmente, fue atendido por heridas leves en unos actos que pudieron ser más graves. “Luego dicen que los de seguridad pegan...”, comenta una mujer que presencia la escena.