"Ha habido una avalancha. He visto a tres personas muertas en mi cara"

Las primeras llamadas a emergencias efectuadas desde el Madrid Arena la noche de la tragedia ya apuntaban al excesivo aforo. El diario ABC ha publicado fragmentos de esas llamadas que hicieron muchos jóvenes desde la fiesta. Alertaban de que las salidas de emergencia estaban cerradas y pedían ayuda urgente para las víctimas, hablando ya de fallecidas.

El juez ha pedido estas conversaciones para adjuntarlas al sumario del caso. La angustia que sintieron en el interior del recinto, queda reflejada en conversaciones como ésta. "Estoy en el concierto de Aoki, la gente se está muriendo... Se está ahogando y los puertas no hacen nada para parar el concierto".

Los jóvenes relatan el infierno que están viviendo y ya hablan de muertos. "He visto un montón de gente tirada en el suelo y he visto a gente en reanimación. 112: Pero, ¿ves a gente sangrando?. No, sangrar no; veo a gente muerta."



Muchos jóvenes hacen referencia al elevado número de asistentes y dicen que el aforo se ha sobrepasado. Eso es precisamente lo que el juez quiere demostrar. El recuento de entradas fue contundente: 16.791, pero los investigadores creen que hubo más. Dicen que el exceso de aforo fue salvaje, descomunal y elevan la cifra de asistentes a más de 20.000, el doble de lo permitido.

Mientras sigue la investigación, la empresa organizadora, Diviertt, continúa vendiendo entradas para otro evento multitudinario para Nochevieja. Iba a celebrarse en el Madrid Arena, pero ahora algunos medios señalan que será en la cubierta de Leganés, un edificio municipal cedido a una empresa privada. Desde el Ayuntamiento de Madrid no confirman nada.