Los estafadores lo intentan todo para poder hacerse con el dinero de las víctimas. Esto incluye mandar correos electrónicos a mansalva haciéndose pasar por las principales cadenas de supermercados, como recoge el vídeo de la Guardia Civil en TikTok. "Probablemente tú seas socio de ese supermercado y no te suene extraño y pinches para ver qué te ha tocado", expresa su portavoz en el citado fragmento.

En el citado correo, los estafadores informan al receptor de que ha ganado un sorteo, desde carros de alimentos a instrumentos de cocina. "Estás en tu casa y te llega un correo de tu supermercado de confianza diciendo que te ha tocado un sorteo"; señala. En este sentido, advierten de las implicaciones que puede tener el acceder al enlace introduciendo datos personales.

"Sin saberlo, no sólo le has dado tus datos de perfil sino que también le has dado acceso a todos tus datos personales, incluida tu tarjeta bancaria", añade. De este modo, el perfil recuerda que antes de acceder al enlace cabe revisar bien la cuenta de correo que te está mandando esa oferta, así como la gramática y la ortografía. "Si te suena extraño, desconfía. No te descargues ningún adjunto ni aprietes en ningún link", aconseja.