Gritan a Botella que "tenga el puto respeto de no venir" a un homenaje a las víctimas del Arena

Demasiada rabia y demasiado dolor un año después de la tragedia. Por eso, familiares y amigos de Cristina y Rocío, dos de la víctimas del Madrid Arena, recibían entre gritos y abucheos a Ana Botella en la inauguración de la plaza que lleva sus nombres.

Algunos amigos de las jóvenes y familiares indignados han increpado a la alcaldesa de Madrid porque, aseguran, no entienden para qué ha acudido al acto homenaje a las víctimas. "Vienes a limpiarte la cara, la imagen y la conciencia. Pues no. ¡Asesina!", ha gritado uno de los asistentes. "Que tenga el puto respeto ella de no venir", ha contestado un joven cuando le han pedido que tuviese respeto.