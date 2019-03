Así cambia una carretera con 50 personas en coche, en bici... y en transporte público

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha subido en bici con motivo del día sin coches celebrado en varias ciudades para aportar su granito de arena "vamos a contribuir un poquito a cambiar las cosas". Las bicicletas en Madrid han recorrido la céntrica Gran Vía cortada la tráfico.

Un dia europeo sin coches que se ha convertido en el día de la foto como cuenta una ciudadana "esto hacía años que no lo veíamos", calles cortadas y gente paseando tranquilamente por el pleno centro de la ciudad.



Un enorme hueco ocupan 50 personas en coche pero la cosa cambia cuando todas ellas van en bici, y mucho menor hueco cuando lo hacen en autobús. Para Esperanza Aguirre los conductores están en su derecho para ir o no en transporte público "no hay que criminalizar a los conductores".

Iniciativa similar en Valencia donde el centro de la ciudad está cortado "es precioso pasear pro el centros de Valencia sin coches" señala una ciudadana. Pero con la crítica de conductores y comerciantes "el centro para vivir es un poco incómdo" doce una conductora.

El alcalde de Sevilla ha querido dar ejemplo yendo a una rueda de prensa en tranvía. En Santiago muchos se han enterado del día sin coches al pagar el autobús, que les ha salido gratis.

El objetivo de días como este es la concienciación. Desoída por mucho mayores y confiando que los más pequeños hagan mayor caso.