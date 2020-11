En torno a 800 migrantes han pasado la noche en el Muelle de Arguineguín, Cifra inferior a los 2.300 de hace unos días por los traslados, entre otros, al centro de Barranco Seco. "Las gestiones se están haciendo para que aquellos que entren tengan unas condiciones de carácter humanitario lo más decorosas posibles", ha afirmado en una rueda de prensa el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Algo que no comparte Pablo Casado, que se ha trasladado a Canarias para conocer de primera mano la problemática. "Pedro Sánchez es responsable de esta situación insostenible por el 'efecto llamada' con la procesión de ministros para recibir al Aquarius, y esa apelación al 'papeles para todos' que ha hecho Podemos", ha criticado el líder del Partido Popular.

No obstante, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá insiste en que el 90% de los migrantes no reúnen las condiciones para obtener el estatus de refugiado. Por eso, no tiene nada que ver, según ha dicho, con la situación de la isla griega de Lesbos, que en los últimos años ha acogido a miles de ellos.

"En el caso de Lesbos, el origen eran países con los que no había acuerdos de retorno. En este caso, la mayoría proceden de países con acuerdos de retorno, y si no lo estamos haciendo en este momento es porque las fronteras están cerradas como resultado de la pandemia", ha afirmado Escrivá en una entrevista concedida en la Cadena SER. Algunos ministros, como Grande-Marlaska en Marruecos o González Laya en Senegal, buscan el compromiso de los países de origen para tratar de frenar las salidas.

Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado que "a partir de diciembre vamos a tener carpas y, por tanto, campamento de emergencia que prácticamente nos va a permitir cubrir 7.000 plazas que estamos usando en los distintos recursos". Plazas que se repartirán entre las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuertventura. En este momento hay 5.500 migrantes repartidos en 17 hoteles.